В России разъяренная львица едва не загрызла дрессировщика

Животное с самого начала стало проявлять признаки агрессии, а затем напало на Орлова во время представления.
Львица по кличке Вега напала на дрессировщика Максима Орлова в российском цирке под Новосибирском. Как сообщает НГС, мужчину госпитализировали с рваными травмами рук и ног.
Инцидент произошел 22 мая в поселке Мошково во время исполнения номера "Африканские львицы". Сотрудник гастролирующего Уральского цирка шапито находился на сцене с двумя хищницами.
Судя по видео, снятому одним из зрителей, животное с самого начала стало проявлять признаки агрессии, а затем напало на Орлова во время представления. Он сумел вырваться из лап хищника через некоторое время.
Дрессировщика на машине скорой помощи привезли в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи. По его словам, Вега с детства показывала характер.
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"Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая", — рассказал Орлов.
Он заключил, что собирается отдать Вегу в зоопарк и обменять ее на маленького львенка.
- Ранее Главред писала о том, что в городе Казань Российской Федерации во время представления в цирке произошла драка двух слонов. Одно животное завалило другого на бок и било его хоботом. Дрессировщики пытались разнять слонов, которые в ходе драки оказались уже вблизи зрительских мест, однако у них не получилось это сделать с первого раза. По словам директора цирка, в ходе инцидента никто не пострадал, а слоны конфликтуют уже не первый раз.