У Росії різко відреагували на плани нового удару Євросоюзу по Москві

У Держдумі заявили, що Європарламент не вирішує питання щодо санкцій, а його рішення носять рекомендаційний характер / Reuters

У російській Держдумі назвали плани Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ "русофобією" і "антиросійською істерією". У Москві вважають, що Європа продовжує втручатися у внутрішньополітичні справи Росії, а питання санкційної політики не є компетенцією Європарламенту. Про це заявив голова Комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Європарламент продовжує лінію на втручання у справи російської держави. Це ще одна заява в цьому ж ключі. Русофобія і антиросійська істерія стали візитною карткою європарламентарів", - цитує коментар політика ТАСС.

За його словами, у цій ситуації навряд чи можна казати про відновлення конструктивного діалогу Москви і Брюсселя, тому що з боку Європи довгий період часу не спостерігається "адекватної" політики щодо Москви.

Також російський парламентарій додав, що питання санкцій не є компетенцією Європарламенту, а його рішення є лише рекомендаційними.читайте такожУ Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ

"Однак тут варто нагадати, що питання санкційної політики не є функцією та компетенцією Європарламенту, а всі його гучні резолюції носять лише рекомендаційний характер", - підкреслив Леонід Слуцький.

Нагадаємо, глава Європарламенту Давид Сассолі закликав впровадити нові санкції проти Росії. За його словами, Європа повинна посилити антиросійські обмеження, підтримати російських дисидентів, а також встановити контакти з незалежною пресою і неурядовими організаціями.

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