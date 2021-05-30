У Росії різко відреагували на плани нового удару Євросоюзу по Москві

Європа продовжує втручатися у внутрішні справи Росії, сказав Леонід Слуцький.
У російській Держдумі назвали плани Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ "русофобією" і "антиросійською істерією". У Москві вважають, що Європа продовжує втручатися у внутрішньополітичні справи Росії, а питання санкційної політики не є компетенцією Європарламенту. Про це заявив голова Комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький.
"Європарламент продовжує лінію на втручання у справи російської держави. Це ще одна заява в цьому ж ключі. Русофобія і антиросійська істерія стали візитною карткою європарламентарів", - цитує коментар політика ТАСС.
За його словами, у цій ситуації навряд чи можна казати про відновлення конструктивного діалогу Москви і Брюсселя, тому що з боку Європи довгий період часу не спостерігається "адекватної" політики щодо Москви.
Також російський парламентарій додав, що питання санкцій не є компетенцією Європарламенту, а його рішення є лише рекомендаційними.читайте такожУ Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ
"Однак тут варто нагадати, що питання санкційної політики не є функцією та компетенцією Європарламенту, а всі його гучні резолюції носять лише рекомендаційний характер", - підкреслив Леонід Слуцький.
Нагадаємо, глава Європарламенту Давид Сассолі закликав впровадити нові санкції проти Росії. За його словами, Європа повинна посилити антиросійські обмеження, підтримати російських дисидентів, а також встановити контакти з незалежною пресою і неурядовими організаціями.
Відносини Росії і Заходу
- Відносини РФ і Західного світу зіпсувалися у 2014 році після анексії Росією українського півострова Крим і окупації Донбасу. Світова спільнота засуджує дії Москви і закликає державу звільнити ці території, а також повернути їх Україні. Проти російських політиків, чиновників і бізнесменів діють різні санкції.
- Російський президент Володимир Путін раніше пригрозив "вибити зуби" державам, які зазіхають на територіальну цілісність РФ. Він також акцентував увагу на тому, що США витрачають набагато більше грошей на питання національної безпеки, ніж Росія.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що зовнішня політика Москви продиктована інтересами російських громадян і розповів про готовність РФ "дружити із Заходом" за умови збереження російською державою "почуття власної гідності".