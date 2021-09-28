У Росії з розмахом відсвяткували відкриття обшитої жерстю альтанки: "Здійснилася мрія"

"Мрія" російських сільських жителів / фото: соцмережі В'ячеслава Сабрекова

У селі Кабаково (Росія) урочисто відкрили обшиту жерстю альтанку. Для людей, які там живуть, це стало справжньою подією.

Радісною новиною для жителів села поділився глава району В'ячеслав Сабреков в соцмережах, повідомивши що люди давно мріяли про таке місце.

"Жителі села Кабаково давно мріяли про місце, де можна зібратися, з друзями поспілкуватися, а, може, і чайку попити", — повідомив російський чиновник.

За його словами, "здійснення мрії" обійшлося в трохи більше ніж 160 тисяч рублів (56 тисяч гривень).

Фото: соцмережі В'ячеслава Сабрекова

"Відкриття Альтанки відбулося з музичними номерами, застільними іграми, смачною кашею та ароматним гарячим чаєм. Дякую жителям за їх активну життєву позицію, за бажання зробити своє рідне село комфортнішим", - резюмував В'ячеслав Сабреков.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Іркутській області відбулося урочисте відкриття туалету для водіїв автобусів, що прямують за маршрутом № 7. З цієї нагоди дерев'яну кабінку прикрасили повітряними кульками.

Хоча сама дерев'яна кабінка на кінцевій зупинці маршруту стала подарунком для водіїв від перевізника, грошей на рукомийник вже не вистачило.

Також повідомлялося, що Верховний суд РФ заборонив росіянам розводити дрібних тварин, в тому числі курей, на землях для садівництва. За порушення цієї норми росіянам загрожує чималий штраф.