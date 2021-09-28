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В России с размахом отпраздновали открытие обшитой жестью беседки: "Осуществилась мечта"

28 сентября 2021, 16:38
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"Осуществление мечты" обошлось в чуть более чем 160 тысяч рублей.

"Мечта" российских сельских жителей / фото: соцсети Вячеслава Сабрекова

В деревне Кабаково (Россия) торжественно открыли обшитую жестью беседку. Для живущих там людей это стало настоящим событием.

Радостной новостью для жителей деревни поделился глава района Вячеслав Сабреков в соцсетях, сообщив что люди давно мечтали о таком месте.

"Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться, с друзьями пообщаться, а, может, и чайку попить", — сообщил российский чиновник.

По его словам, "осуществление мечты" обошлось в чуть более чем 160 тысяч рублей (56 тысяч гривен).

Фото: соцсети Вячеслава Сабрекова

"Открытие беседки состоялось с музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем. Благодарю жителей за их активную жизненную позицию, за желание сделать свою родную деревню комфортнее", — резюмировал Вячеслав Сабреков.

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Ранее мы сообщали, что в Иркутской области состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7. По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками.

Хотя сама деревянная кабинка на конечной остановке маршрута стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило.

Также сообщалось, что Верховный суд РФ запретил россиянам разводить мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. За нарушение этой нормы россиянам грозит немалый штраф.

Автор: Сергей Кущ
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