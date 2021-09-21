Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

Верховный суд РФ запретил держать мелкую сельхозживность на землях для садоводства / Фото ua.depositphotos.com

Верховный суд РФ запретил россиянам разводить мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства. За нарушение этой нормы россиянам грозит немалый штраф.

Как пишет Российская газета, в Верховном суде занялись этим вопросом из-за тяжбы между жительницей Волгограда и областной инспекцией по использованию и охране земель. В огороде россиянки инспекторы нашли курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. В итоге, женщина прошла суды всех инстанций, однако везде подтвердили, что инспекция была права.

Юристы объясняют, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Любая живность, кроме пчел, в этот перечень не входит.

"На садовом участке можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству", — говорится в материале.

Штрафы за незаконные курятники будут назначаться в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит 10-20 тысяч рублей.

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Поводом для проведения проверки земельного участка может стать обращение граждан в орган государственного земельного надзора.

Кроме того, инспекторы имеют право проводить административное обследование без взаимодействия с обладателями земли и доступа на обследуемые участки. В частности, специалисты могут проанализировать необходимую информацию об участке, которая содержится в официальных источниках, после чего сделать вывод о признаках нарушения.

Как сообщал Главред, ранее Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) обратилось в российское правительство с просьбой рассмотреть возможность введения карточек на продуктовые товары.