У Росії заарештували блогера і антиукраїнського пропагандиста Хованського

Юрія Хованського заарештували / ТАСС

У Росії 10 червня Дзержинський районний суд заарештував блогера Юрія Хованського на два місяці.

Йому пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 205.2 КК (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

Як повідомляють російські ЗМІ, він частково визнав провину, що випливає з документів, представлених судом.

Звинувачення стосується пісні про теракт на мюзиклі Норд-Ост.

"Свого часу виконував пісню з виправданням тероризму. У цьому повністю каюсь, визнаю свою провину", - сказав блогер на відео, опублікованому слідством.

Чому затримали Хованського

Причина затримання Юрія Хованського - ролик з піснею про мюзикл Норд-Ост. У композиції, опублікованій близько року тому на YouTube-каналі, Хованський згадував теракт, який стався 23 жовтня 2002 року в театральному центрі на Дубровці.

Під час допиту в квартирі Хованський заявив, що ніколи публічно не виконував цю композицію.

9 червня блогера відвезли до відділу поліції, і було порушено справу за статтею 205.2 Кримінального кодексу РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

Хто такий Юрій Хованський

Юрій Хованський - російський YouTube-блогер, який позиціонує себе як перший стендап-комік в Рунеті. В даний час на його YouTube-каналі 4,4 мільйона передплатників, його відео зібрали більше одного мільярда переглядів.

Популярність придбав після запуску власних стендап-проектів: спочатку Russian Stand-up, а також завдяки регулярним спільним роликам з відеоблогером і стримером Іллею Давидовим, більш відомим як Ілля Меддісон.

Хованський створював проекти поза стендапом, такі як Шаверма, Біч, Хованський. Робив випуски блогів з оглядом новин і рецензіями на фільми.

У червні 2019 року він став помічником наймолодшого депутата Держдуми від ЛДПР Василя Власова.

До слова, в ЛДПР вже почали відхрещуватися від Хованського. Як повідомляє Telegram-канал Двач, заступник голови Держдуми Ігор Лебедєв заявив, що партія не вітала призначення блогера помічником депутата Власова. За його словами, Хованський їм "на хр*н не потрібен". Сам депутат Власов, помічником якого є Хованський, заявив, що зайнятий, і кинув трубку.

В Україні Юрій Хованський з грудня 2020 року внесений до бази сайту Миротворець як антиукраїнський пропагандист.