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В России арестовали блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского

10 июня 2021, 20:49
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Блогер просил поместить его под домашний арест или оставить на свободе под запрет определенных действий.

Юрий Хованский
Юрия Хованского арестовали / ТАСС

В России 10 июня Дзержинский районный суд Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского на два месяца.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Как сообщают российские СМИ, он частично признал вину, следует из документов, представленных суду.

Обвинение касается песни о теракте на мюзикле Норд-Ост.

"В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - сказал блогер на видео, опубликованном следствием.

Почему задержали Хованского

Причина задержания Юрия Хованского — ролик с песней про мюзикл Норд-Ост. В композиции, опубликованной около года назад на YouTube-канале, Хованский упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Во время допроса в квартире Хованский заявил, что никогда публично не исполнял эту композицию.

9 июня блогера увезли в отдел полиции, и было возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Кто такой Юрий Хованский

Юрий Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров.

Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов: сначала Russian Stand-up, а затем "стоя", а также благодаря регулярным совместным роликам с видеоблогером и стримером Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон.

Хованский создавал проекты вне стендапа, такие как Шаверма патруль, Бич закупка, Хованский разрулит. Делал выпуски блогов с обзором новостей и рецензиями на фильмы.

В июне 2019 года он стал помощником самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

К слову, в ЛДПР уже начали открещиваться от Хованского. Как сообщает Telegram-канал Двач, зампред Госдумы Игорь Лебедев заявил, что партия не приветствовала назначение блогера помощником депутата Власова. По его словам, Хованский им "на хр*н не нужен". Сам депутат Власов, помощником которого является Хованский, заявил, что занят, и бросил трубку.

В Украине Юрий Хованский с декабря 2020 года внесен в базу сайта Миротворец как антиукраинский пропагандист.

Теракт на Дубровке

23 октября 2002 года в Москве на Дубровке группа из 40 вооружённых чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение трех дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла Норд-Ост (всего 916 человек) в здании Театрального центра, передает Википедия.

По мнению российских властей, целью террористической акции было нарушение общественной безопасности и давление на российские органы власти, чтобы те вывели войска с территории Чеченской Республики.

В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена бо́льшая часть заложников.

По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации Норд-Ост, погибли 174 человека).

Россия
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