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За камерой был "бомжатник": в РФ "повязали" блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского

9 июня 2021, 12:24
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Причина задержания Юрия Хованского — ролик с песней про мюзикл Норд-Ост, в котором он упоминал теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Юрий Хованский
Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге / Фото Instagram

В Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности задержали известного российского блогера Юрия Хованского.

Как пишет ряд российских СМИ и Telegram-каналов, вечером 8 июня у блогера провели обыск. Он продолжался до двух часов ночи. У Хованского изъяли несколько компьютеров, "девайс для курения интересных веществ" и пистолет, вероятно, зарегистрированный.

Судя по фото, которые опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке, в квартире у блогера – полный бардак.

"Мало кто видел квартиру Хованского за кадром его роликов. А выглядит она ужасающе. Знаменитая зелёная комната с кожаным диваном — откуда блогер пилил свои видосы — завалена бутылками, окурками и мусором. Сигареты Юра тушил прямо в стол, а стеклотарой украшал робота-пылесоса", - говорится в сообщении.

  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе
  • У Хованского провели обыски
    У Хованского провели обыски Квартира блогера выглядит ужасающе

Почему задержали Хованского

Причина задержания Юрия Хованского — ролик с песней про мюзикл Норд-Ост. В композиции, опубликованной около года назад на YouTube-канале, Хованский упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Во время допроса в квартире Хованский заявил, что никогда публично не исполнял эту композицию.

Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Теракт на Дубровке

23 октября 2002 года в Москве на Дубровке группа из 40 вооружённых чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение трех дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла Норд-Ост (всего 916 человек) в здании Театрального центра, передает Википедия.

По мнению российских властей, целью террористической акции было нарушение общественной безопасности и давление на российские органы власти, чтобы те вывели войска с территории Чеченской Республики.

В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена бо́льшая часть заложников.

По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации Норд-Ост, погибли 174 человека).

Позже появилось видео следкома РФ, на котором Хованский признал вину и раскаялся.

Кто такой Юрий Хованский

Юрий Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков, его видео собрали более одного миллиарда просмотров.

Известность приобрел после запуска собственных стендап-проектов: сначала Russian Stand-up, а затем "стоя", а также благодаря регулярным совместным роликам с видеоблогером и стримером Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон.

Хованский создавал проекты вне стендапа, такие как Шаверма патруль, Бич закупка, Хованский разрулит. Делал выпуски блогов с обзором новостей и рецензиями на фильмы.

В июне 2019 года он стал помощником самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

К слову, в ЛДПР уже начали открещиваться от Хованского. Как сообщает Telegram-канал Двач, зампред Госдумы Игорь Лебедев заявил, что партия не приветствовала назначение блогера помощником депутата Власова. По его словам, Хованский им "на хр*н не нужен". Сам депутат Власов, помощником которого является Хованский, заявил, что занят, и бросил трубку.

В Украине Юрий Хованский с декабря 2020 года внесен в базу сайта Миротворец как антиукраинский пропагандист.

Как сообщал Главред, в прошлом году известная российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия на собственном мотоцикле.

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