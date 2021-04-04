У Росії чекають від України ще одного ультиматуму щодо Донбасу

Якщо виключити Пирогову з процесу щодо Донбасу через позицію Кравчука, Україна посилить тиск на перемовини - депутат Держдуми / УНІАН

Російський депутат, заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький звинуватив Україну у відмові від "конструктивного" діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.. Політик вважає, що якщо буде виконано вимогу Кравчука щодо виключення представниці "ДНР" Пирогової з політичної підгрупи в рамках ТКГ, Київ запропонує виключити й інших учасників перемовин.

У коментарі інформагентству РИА Новости він заявив, що Київ намагається піти від "конструктивних" перемовин щодо Донбасу. У рамках засідання ТКГ 14 квітня планують обговорювати нібито "порушення" українською стороною режиму перемир'я, саме тому, мовляв, українські представники діють таким чином.

"Це сценарій, якого українська сторона дотримується, знаходячи будь-які методи для того, щоб не приймати конкретних рішень. Тому що на засіданні (Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу), яке наразі планується на 14 квітня, представники ДНР можуть і, швидше за все, задаватимуть питання, з якої причини здійснювався обстріл по території вже важким озброєнням", - стверджує Водолацький.читайте такожКравчук висунув жорстке звинувачення на адресу Путіна через Донбас

Крім того, політик стверджує, що якщо виключити Пирогову, то наступним кроком України стане вимога прибрати з процесу кого-небудь ще. При цьому прогресу у перемовинах щодо Донбасу за останні роки не спостерігається.

"Якщо взяти останні роки, то Мінські угоди не просунулися на жоден сантиметр", - підкреслив Водолацький, звинувативши Україну в небажанні вести діалог щодо ОРДЛО.

Вимога Кравчука у рамках ТКГ щодо Донбасу