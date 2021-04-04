В России ждут от Украины еще одного ультиматума по Донбассу

В российской Госдуме утверждают, что за последние годы нет никакого прогресса в выполнении Минских соглашений.
Российский депутат, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил Украину в отказе от "конструктивного" диалога по урегулированию конфликта на Донбассе. Политик считает, что если будет выполнено требование Кравчука по исключению представителя "ДНР" Пироговой из политической подгруппы в рамках ТКГ, Киев также предложит исключить и других участников переговоров.
В комментарии информагентству РИА Новости он заявил, что Киев пытается уйти от "конструктивных" переговоров по Донбассу. В рамках заседания ТКГ 14 апреля планируют обсуждать якобы "нарушения" украинской стороной режима перемирия, именно поэтому, дескать, украинские представители действуют таким образом.
"Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группе по Донбассу), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", - утверждает Водолацкий.Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса
Кроме того, политик утверждает, что если исключить Пирогову, то следующим шагом Украины станет требование убрать из процесса кого-либо еще. При этом прогресса в переговорах по Донбассу за последние годы не наблюдается.
"Если взять последние годы, то минские соглашения не продвинулись ни на один сантиметр", - подчеркнул Водолацкий, обвинив Украину в нежелании вести диалог по ОРДЛО.
Требование Кравчука в рамках ТКГ по Донбассу
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговорщики Киева не будут принимать участие в консультациях в рамках политической подгруппы до тех пор, пока из переговоров не будет исключена осужденная в Украине за терроризм "общественный эксперт от ОРДО" Майя Пирогова.
- В Госдуме России считают, что инициатива Кравчука по исключению Пироговой из переговоров по Донбассу может быть связана с личным конфликтом. Требование исключить Пирогову из дискуссии там называют личным мнением Леонида Кравчука.