В России ждут от Украины еще одного ультиматума по Донбассу

Если исключить Пирогову из процесса по Донбассу из-за позиции Кравчука, Украина усилит давление на переговоры - депутат Госдумы / УНИАН

Российский депутат, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил Украину в отказе от "конструктивного" диалога по урегулированию конфликта на Донбассе. Политик считает, что если будет выполнено требование Кравчука по исключению представителя "ДНР" Пироговой из политической подгруппы в рамках ТКГ, Киев также предложит исключить и других участников переговоров.

В комментарии информагентству РИА Новости он заявил, что Киев пытается уйти от "конструктивных" переговоров по Донбассу. В рамках заседания ТКГ 14 апреля планируют обсуждать якобы "нарушения" украинской стороной режима перемирия, именно поэтому, дескать, украинские представители действуют таким образом.

"Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группе по Донбассу), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", - утверждает Водолацкий.Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса

Кроме того, политик утверждает, что если исключить Пирогову, то следующим шагом Украины станет требование убрать из процесса кого-либо еще. При этом прогресса в переговорах по Донбассу за последние годы не наблюдается.

"Если взять последние годы, то минские соглашения не продвинулись ни на один сантиметр", - подчеркнул Водолацкий, обвинив Украину в нежелании вести диалог по ОРДЛО.

Требование Кравчука в рамках ТКГ по Донбассу