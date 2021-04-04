УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России ждут от Украины еще одного ультиматума по Донбассу

4 апреля 2021, 15:46
Прослушать новость
Остановить

В российской Госдуме утверждают, что за последние годы нет никакого прогресса в выполнении Минских соглашений.

Кравчук
Если исключить Пирогову из процесса по Донбассу из-за позиции Кравчука, Украина усилит давление на переговоры - депутат Госдумы / УНИАН

Российский депутат, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил Украину в отказе от "конструктивного" диалога по урегулированию конфликта на Донбассе. Политик считает, что если будет выполнено требование Кравчука по исключению представителя "ДНР" Пироговой из политической подгруппы в рамках ТКГ, Киев также предложит исключить и других участников переговоров.

В комментарии информагентству РИА Новости он заявил, что Киев пытается уйти от "конструктивных" переговоров по Донбассу. В рамках заседания ТКГ 14 апреля планируют обсуждать якобы "нарушения" украинской стороной режима перемирия, именно поэтому, дескать, украинские представители действуют таким образом.

"Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группе по Донбассу), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", - утверждает Водолацкий.Читайте такжеКравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса

Кроме того, политик утверждает, что если исключить Пирогову, то следующим шагом Украины станет требование убрать из процесса кого-либо еще. При этом прогресса в переговорах по Донбассу за последние годы не наблюдается.

"Если взять последние годы, то минские соглашения не продвинулись ни на один сантиметр", - подчеркнул Водолацкий, обвинив Украину в нежелании вести диалог по ОРДЛО.

Требование Кравчука в рамках ТКГ по Донбассу

новости России Госдума РФ Леонид Кравчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В России ждут от Украины еще одного ультиматума по Донбассу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять