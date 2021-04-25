У Швеції назвали "димовою завісою" відведення військ РФ від України

Москва може "підвищувати і знижувати рівень напруженості" в регіоні в залежності від своїх інтересів, переконаний міністр оборони Швеції.
Повернення до пунктів постійної дислокації російських військ, які були залучені в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.
"Я говорю про димову завісу: коли залишають на місці обладнання та матеріальну частину, створюється можливість швидкого нарощування своїх дій", - сказав міністр в ефірі телеканалу SVT.
За словами Хультквіста, Росія зберігає істотну "свободу дій", бо залишає біля кордонів озброєння і може швидко перекинути туди особовий склад.
Він також зазначив, що Москва може "підвищувати і знижувати рівень напруженості" в регіоні в залежності від своїх інтересів.
"Саме Росія проводить ці масштабні навчання, які створюють неймовірну напругу. І Росія відповідає за ескалацію. І я твердо переконаний в тому, що це не закінчилося тільки тому, що, здається, це зараз пом'якшують", - зазначив Хультквіст.
Відведення військ від кордонів України – про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.