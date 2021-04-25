У Швеції назвали "димовою завісою" відведення військ РФ від України / УНІАН

Повернення до пунктів постійної дислокації російських військ, які були залучені в навчаннях на півдні РФ, є "димовою завісою", заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст.

"Я говорю про димову завісу: коли залишають на місці обладнання та матеріальну частину, створюється можливість швидкого нарощування своїх дій", - сказав міністр в ефірі телеканалу SVT.

За словами Хультквіста, Росія зберігає істотну "свободу дій", бо залишає біля кордонів озброєння і може швидко перекинути туди особовий склад.

Він також зазначив, що Москва може "підвищувати і знижувати рівень напруженості" в регіоні в залежності від своїх інтересів.

"Саме Росія проводить ці масштабні навчання, які створюють неймовірну напругу. І Росія відповідає за ескалацію. І я твердо переконаний в тому, що це не закінчилося тільки тому, що, здається, це зараз пом'якшують", - зазначив Хультквіст.

Відведення військ від кордонів України – про що йшлося раніше: