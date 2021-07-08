У Швеції відразу після вильоту розбився літак з пасажирами

У Швеції зазнав аварії літак / EgoSpeculum / flickr.com

У Швеції біля міста Еребру пзазнав аварії літак. На його борту перебувало дев'ять осіб, пише Goteborgs Posten.

У четвер ввечері надійшов сигнал SOS про катастрофу літака в аеропорту Еребру.

"Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Шведське морське і повітряне рятувальне агентство почало рятувальну операцію разом з аварійно-рятувальними службами, поліцією і швидкою допомогою", - заявив співробітник пресслужби шведської Морської Адміністрації.

На місці події працюють три пожежні частини рятувальних служб. Десять машин швидкої допомоги також знаходяться поблизу місця події.

За даними TV4, до лікарні доставлені дві особи.

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При цьому видання Aftonbladet повідомляє, що літак зазнав аварії на місцевості приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Раніше головред писав про те, що літак Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський, зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб.

Відомо, що літак впав у море. За попередньою інформацією, літак зачепив гору під час посадки через погану видимість і зник з радарів у 10 кілометрах від пункту призначення.