У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2

Північний потік-2 розколе енергоринок Європи, впевнений Деніел Фрід / Reuters

Газопровід Північний потік-2 є поганим проектом, який розколе енергетичний ринок в Європі, заявив колишній головний координатор санкційної політики Держдепу США, екс-посол США в Польщі Деніел Фрід.

Це дасть можливість президенту РФ Володимиру Путіну продавати газ Німеччини в обхід Польщі та України, підкреслив він в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Американське керівництво могло б скористатися санкційним знаряддям, щоб знищити Північний потік-2. Можна спробувати це зробити, але ми ризикуємо відносинами з Берліном. Що ж тоді ми можемо зробити? Відмовитися від санкцій? Ні, тому що цей проект шкідливий. Чи є інший варіант?" - каже американський дипломат.

За його словами, німці не повинні домовлятися з росіянами "через голову поляків, українців та інших народів". Екс-посол висловив невпевненість у тому, що можна послабити енергетичний вплив Росії в Європі за допомогою СПГ, додаткової газової та енергетичної інфраструктури.

"Я не впевнений. Але якби Німеччина звернулася з яким-небудь пропозицією до поляків, інших країн Європи і американців, слід було б його розглянути. Німецьке керівництво, скажемо чесно, зробило помилку, але, будучи американцем, Я розумію, що означає зробити помилку, перебуваючи при владі", — зазначив він.

Фрід запевнив, що джерело агресії і небезпеки для всіх — "не Берлін, а Кремль". Він висловив упевненість в тому, що Польщі необхідно співпрацювати з Німеччиною, і закликав розглянути його пропозицію.

Будівництво Північного потоку-2: