У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2

Деніел Фрід розповів про ослаблення енергетичного впливу Росії в Європі.
Газопровід Північний потік-2 є поганим проектом, який розколе енергетичний ринок в Європі, заявив колишній головний координатор санкційної політики Держдепу США, екс-посол США в Польщі Деніел Фрід.
Це дасть можливість президенту РФ Володимиру Путіну продавати газ Німеччини в обхід Польщі та України, підкреслив він в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.
"Американське керівництво могло б скористатися санкційним знаряддям, щоб знищити Північний потік-2. Можна спробувати це зробити, але ми ризикуємо відносинами з Берліном. Що ж тоді ми можемо зробити? Відмовитися від санкцій? Ні, тому що цей проект шкідливий. Чи є інший варіант?" - каже американський дипломат.
За його словами, німці не повинні домовлятися з росіянами "через голову поляків, українців та інших народів". Екс-посол висловив невпевненість у тому, що можна послабити енергетичний вплив Росії в Європі за допомогою СПГ, додаткової газової та енергетичної інфраструктури.
"Я не впевнений. Але якби Німеччина звернулася з яким-небудь пропозицією до поляків, інших країн Європи і американців, слід було б його розглянути. Німецьке керівництво, скажемо чесно, зробило помилку, але, будучи американцем, Я розумію, що означає зробити помилку, перебуваючи при владі", — зазначив він.
Фрід запевнив, що джерело агресії і небезпеки для всіх — "не Берлін, а Кремль". Він висловив упевненість в тому, що Польщі необхідно співпрацювати з Німеччиною, і закликав розглянути його пропозицію.
Будівництво Північного потоку-2:
- Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Газопровід Північний потік - 2 побудований вже більш ніж на 90%.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з уже існуючим Північним потоком-1. Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього Газпром вирішив добудувати газопровід власними силами.
- З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб покинути проект, інакше їм загрожують санкції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.