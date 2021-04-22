В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2

Северный поток-2 расколет энергорынок Европы, уверен Дэниел Фрид / Reuters

Газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, который расколет энергетический рынок в Европе, заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид.

Этодаст возможность президенту РФ Владимиру Путину продавать газ Германии в обход Польши и Украины, подчеркнул он в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить Северный поток-2. Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден. Есть ли другой вариант?" — говорит американский дипломат.

По его словам, немцы не должны договариваться с россиянами "через голову поляков, украинцев и других народов". Экс-посол выразил неуверенность в том, что можно ослабить энергетическое влияние России в Европе при помощи СПГ, дополнительной газовой и энергетической инфраструктуры.

"Я не уверен. Но если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть. Немецкое руководство, скажем честно, совершило ошибку, но, будучи американцем, я понимаю, что значит совершить ошибку, находясь у власти", — отметил он.

Фрид заверил, что источник агрессии и опасности для всех — "не Берлин, а Кремль". Он выразил уверенность в том, что Польше необходимо сотрудничать с Германией, и призвал рассмотреть его предложение.

Строительство Северного потока-2: