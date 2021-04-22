В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2

Дэниел Фрид рассказал об ослаблении энергетического влияния России в Европе.
Газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, который расколет энергетический рынок в Европе, заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол США в Польше Дэниел Фрид.
Этодаст возможность президенту РФ Владимиру Путину продавать газ Германии в обход Польши и Украины, подчеркнул он в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить Северный поток-2. Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден. Есть ли другой вариант?" — говорит американский дипломат.
По его словам, немцы не должны договариваться с россиянами "через голову поляков, украинцев и других народов". Экс-посол выразил неуверенность в том, что можно ослабить энергетическое влияние России в Европе при помощи СПГ, дополнительной газовой и энергетической инфраструктуры.
"Я не уверен. Но если бы Германия обратилась с каким-нибудь предложением к полякам, остальным странам Европы и американцам, следовало бы его рассмотреть. Немецкое руководство, скажем честно, совершило ошибку, но, будучи американцем, я понимаю, что значит совершить ошибку, находясь у власти", — отметил он.
Фрид заверил, что источник агрессии и опасности для всех — "не Берлин, а Кремль". Он выразил уверенность в том, что Польше необходимо сотрудничать с Германией, и призвал рассмотреть его предложение.
Строительство Северного потока-2:
- Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
- Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
- Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
- С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.