У США звинуватили Росію в дестабілізації ситуації на Донбасі

Нед Прайс звинуватив Москву в ескалації і провокаціях / Reuters

Держдеп США звинуватив Росію в дестабілізуючих діях на Донбасі. Так, під час брифінгу представник відомства Нед Прайс звинуватив Москву в ескалації і провокаціях.

У відомстві знову зазначили, що США обговорюють стурбованість щодо цієї зростаючої напруженості і порушення режиму припинення вогню з колегами по НАТО.

"Російські дестабілізуючі дії підривають наміри щодо деескалації, досягнуті за угодою під егідою ОБСЄ в липні минулого року. Крім того, ми знаємо про повідомлення українських військових про пересування російських військових на кордоні з Україною", - заявив Прайс.

У той же час, 1 квітня, посли НАТО провели зустріч на тлі того, що Росія стягує свої війська на кордон з Україною. У зв'язку з цим в НАТО висловили стурбованість.

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Як пише Reuters, дипломати обговорили ескалацію на Донбасі. Представник НАТО сказав інформагентству, що Москва підриває мирні зусилля на сході України.

"Союзники поділилися своєю стурбованістю з приводу недавніх великомасштабних військових дій Росії в Україні і навколо неї. Союзники також стурбовані порушенням Росією угоди про припинення вогню в липні 2020 року, в результаті якого минулого тижня загинули чотири українські солдати", - сказав він.

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