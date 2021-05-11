УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму

11 травня 2021, 17:23
Прослухати новину
Зупинити

У Держдепі розповіли, як будуть намагатися припинити незаконну окупацію Криму Росією.

Держдеп США
У Держдепі США висловилися про анексію Криму / Reuters

США продовжать робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму.

Як заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс в інтерв'ю Голосу Америки, Москва повинна припинити незаконні дії на території України.

Він відзначив єдність з боку всіх 30 країн-членів НАТО щодо того, що вони підтримують Україну перед обличчям російської агресії і спроб залякування. Також Україну підтримують країни Великої сімки.

"Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави", - сказав Прайс.

При цьому, Прайс не став називати конкретні заходи до яких США вдалися б у разі продовження Росією агресії щодо України.

читайте такожУ МЗС розкрили плани США на переговори щодо повернення Криму в Україну

"Нам не варто говорити про гіпотетичні питання, я думаю, той сигнал, який ми відправили, приїхавши до Києва, присутність держсекретаря Блінкена, говорить про те, що ми продовжимо партнерство і підтримку України. Дії Російської Федерації, залякування з його боку, спроби агресії - це ніщо інше, як спроби протистояти США", - зазначив представник Держдепу США.

читайте такожУ МЗС розповіли, що Україна готує Росії через анексію Криму

Повернення Криму до складу України - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про те, що держава запускає низку заходів, завданням яких є реалізація Кримської платформи. Це переговорний майданчик, де планується обговорення питань щодо звільнення та повернення Криму до складу України.
  • На засіданні Ради національної безпеки і оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих РФ Криму і Севастополя під політичний контроль української держави.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 травня розповів про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. У російському міністерстві закордонних справ створили підрозділ, в рамках якого проводиться робота з протидії проекту України з метою повернення Криму.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнали 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

анексія Криму Держдепартамент США
Зараз ви переглядаєте новину «У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балівМагнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Як привітати з Красною гіркою - листівки та текстиЯк привітати з Красною гіркою - листівки та тексти Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний списокНазвано 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Гороскоп на 10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пасткиГороскоп на 10 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: загроза підлої пастки

Останні новини

08:44
Для чого українцям з ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до Держдуми
08:26
Не така вже й нешкідлива: в чому небезпека місцевої анестезії Відео
08:15
Коронавірус 12 травня: за добу вдвічі зросла кількість нових хворих Відео
08:00
"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну Відео
07:57
Розкрито подробиці обшуку в будинку Медведчука у Києві Відео
Реклама
07:44
Чому чубчик - найгірше, що ви можете зробити з волоссям Відео
07:15
"Кайф": Ілона Гвоздьова показала збуджені соски на гарячому пляжі Фото
06:56
Загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини: у ЦАХАЛ заявили про ліквідацію верхівки військової розвідки ХАМАС Відео
06:52
Росія готує для України "троянського коня" Погляд
06:30
Експерт оцінив шанси РФ добути воду для Криму на дні Азовського моря Відео
06:03
Чим корисна і чим шкідлива для тіла відмова від м'яса Відео
05:45
Що побажати на День медсестри 2021: привітання та листівки
05:28
Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії
04:23
Дочка Мадонни розпусно оголилася для скандальної обкладинки
03:50
У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин Відео
03:13
У моді неймовірно гарний жовтий манікюр, який зробить вас яскравішою Фото Відео
02:19
Що приготувати з кульбаб: найкорисніші рецепти варення, вина і чаю Відео
01:36
Гороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитися Відео
00:55
День батька 2021: якого числа і як вітають Фото Відео
00:19
Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи Відео
Реклама
00:12
Названо смертельно небезпечний алкогольний напій Відео
11 травня, вівторок
23:50
Тель-Авів під обстрілом ракет: літак з України не зміг сісти Відео
22:57
Мати відомої української співачки потрапила в ДТП
22:46
В Україну йде потужне потепління до +25 Відео
22:16
На Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітям
22:16
Чому палає Палестина Погляд
21:58
Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні Відео
21:38
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
21:31
Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп Відео
21:17
З'явилися нові подробиці про студента-вбивцю в Казані Відео
20:50
У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19 Відео
20:43
Не в ліжку: названо секс-пози для божевільного сексу в несподіваних місцях Відео
20:27
СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії Відео
20:22
В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука Відео
19:44
Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука Відео
19:44
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
19:42
Медведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі Відео
19:39
Як з гуся вода: чому Медведчуку не загрожує тюремний термін Погляд
19:29
Новий погляд на історію про Робіна Гуда – вийшла гра Hood: Outlaws & Legends Відео
19:19
Експерт розповів, як РФ "кине" Медведчука у разі його затримання
Реклама
18:58
Вибори-2020 змінили якість діалогу центральної влади та регіонів - Тимошенко
18:56
У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка Відео
18:37
Куди втік Медведчук: названо основні версії Відео
18:23
Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу Відео
18:11
Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі
18:07
Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців Відео
18:04
В України є мінімум дві перепони для вступу в ЄС - експерт Відео
17:31
Зірка Скаженого весілля помер від важкої форми коронавірусу
17:26
На Кіровоградщині замість двох старих мостів побудують нові
17:23
У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти