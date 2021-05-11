У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму

У Держдепі США висловилися про анексію Криму / Reuters

США продовжать робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму.

Як заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс в інтерв'ю Голосу Америки, Москва повинна припинити незаконні дії на території України.

Він відзначив єдність з боку всіх 30 країн-членів НАТО щодо того, що вони підтримують Україну перед обличчям російської агресії і спроб залякування. Також Україну підтримують країни Великої сімки.

"Що стосується США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, робимо і будемо робити дипломатичні зусилля для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави", - сказав Прайс.

При цьому, Прайс не став називати конкретні заходи до яких США вдалися б у разі продовження Росією агресії щодо України.

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"Нам не варто говорити про гіпотетичні питання, я думаю, той сигнал, який ми відправили, приїхавши до Києва, присутність держсекретаря Блінкена, говорить про те, що ми продовжимо партнерство і підтримку України. Дії Російської Федерації, залякування з його боку, спроби агресії - це ніщо інше, як спроби протистояти США", - зазначив представник Держдепу США.

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Повернення Криму до складу України - про що раніше повідомляв Главред:

Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про те, що держава запускає низку заходів, завданням яких є реалізація Кримської платформи. Це переговорний майданчик, де планується обговорення питань щодо звільнення та повернення Криму до складу України.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих РФ Криму і Севастополя під політичний контроль української держави.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 травня розповів про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. У російському міністерстві закордонних справ створили підрозділ, в рамках якого проводиться робота з протидії проекту України з метою повернення Криму.