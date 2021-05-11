В США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма

В Госдепе США высказались об аннексии Крыма / Reuters

США продолжат предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма.

Как заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в интервью Голосу Америки, Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.

Он отметил единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО относительно того, что они поддерживают Украину перед лицом российской агрессии и попыток запугивания. Также Украину поддерживают страны Большой семерки.

"Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также окончить незаконные действия России на территории Украины, независимого государства", - сказал Прайс.

При этом, Прайс не стал называть конкретные меры к которым США прибегли бы в случае продолжения Россией агрессии в отношении Украины.

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"Нам не стоит говорить о гипотетических вопрос, я думаю, тот сигнал, который мы отправили, приехав в Киев, присутствие госсекретаря Блинкена, говорит о том, что мы продолжим партнерство и поддержку Украины. Действия Российской Федерации, запугивания с его стороны, попытки агрессии - это ничто иное, как попытки противостоять США ", - отметил представитель Госдепа США.

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Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о том, что государство запускает ряд мероприятий, задачей которых является реализация Крымской платформы. Это переговорная площадка, где планируется обсуждение вопросов по освобождению и возвращению Крыма в состав Украины.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 марта была принята стратегия возвращения оккупированных РФ Крыма и Севастополя под политический контроль украинского государства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 1 мая рассказал о том, что в России очень серьезно отнеслись к Крымской платформе. В российском министерстве иностранных дел создали подразделение, в рамках которого проводится работа по противодействию проекта Украины с целью возвращения Крыма.