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У Путина разразились заявлением в адрес США из-за требования по Крыму

8 мая 2021, 13:14
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В России потребовали от Штатов вернуть территории Мексике, а Русскую Америку – Москве.

Украина,Крым,флаг
В России считают, что требования США вернуть Украине захваченный Крым являются "оскорбительными" / УНИАН

Представитель аннексированного Крыма при президенте РФ, "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов подверг критике позицию официального Вашингтона, согласно которой Москва должна вернуть захваченный полуостров в состав Украины. Он назвал подобные идеи "бредовыми" и "оскорбительными" и призвал США отказаться от ряда территорий, полученных в разное историческое время.

"Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение", - заявил Мурадов в комментарии информагентству РИА Новости.

Назвав позицию Вашингтона "бредовой", он посоветовал США, дескать, вернуть свои территории, которые были приобретены Штатами в разное историческое время. Тогда, по его словам, американцы якобы смогут давать России подобные советы.Читайте такжеСтало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму

"Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", - подчеркнул Георгий Мурадов.

Возвращение Крыма в состав Украины

  • Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о том, что государство запускает ряд мероприятий, задачей которых является реализация Крымской платформы. Это переговорная площадка, где планируется обсуждение вопросов по освобождению и возвращению Крыма в состав Украины.
  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 марта была принята стратегия возвращения оккупированных РФ Крыма и Севастополя под политический контроль украинского государства.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба 1 мая рассказал о том, что в России очень серьезно отнеслись к Крымской платформе. В российском министерстве иностранных дел создали подразделение, в рамках которого проводится работа по противодействию проекта Украины с целью возвращения Крыма.

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