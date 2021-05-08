У Путина разразились заявлением в адрес США из-за требования по Крыму

В России считают, что требования США вернуть Украине захваченный Крым являются "оскорбительными" / УНИАН

Представитель аннексированного Крыма при президенте РФ, "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов подверг критике позицию официального Вашингтона, согласно которой Москва должна вернуть захваченный полуостров в состав Украины. Он назвал подобные идеи "бредовыми" и "оскорбительными" и призвал США отказаться от ряда территорий, полученных в разное историческое время.

"Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение", - заявил Мурадов в комментарии информагентству РИА Новости.

Назвав позицию Вашингтона "бредовой", он посоветовал США, дескать, вернуть свои территории, которые были приобретены Штатами в разное историческое время. Тогда, по его словам, американцы якобы смогут давать России подобные советы.Читайте такжеСтало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму

"Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", - подчеркнул Георгий Мурадов.

Возвращение Крыма в состав Украины