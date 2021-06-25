У США впав житловий 12-поверховий будинок: є жертви, 99 людей зникли

Байден оголосив режим НС у Флориді через обвалення будівлі / Фото Reuters

У ніч на 24 червня в невеликому прибережному містечку Серфсайд в США сталося обвалення 12-поверхового кондомініуму Champlain Towers South. Доля 99 людей залишається невідомою. Ще до настання світанку почалася масштабна пошуково-рятувальна операція.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, президент Джо Байден підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида. Також Байден розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.

В результаті обвалення будівлі щонайменше три людини загинули і ще близько 99 вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці з'ясовують, чи перебували вони в момент обвалення в будівлі, повідомляє ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника. Близько 35 осіб дістали з-під завалів.

Комплекс Champlain Towers South побудований в 1981 році. Всього в житловому будинку розташовується 135 квартир, з них 55 - обрушилися. Всього було заселено 80 квартир. Невідомо, скільки жителів перебували в цей момент в будівлі.

За словами мера міста Серфсайд Чарльза Беркетта, на даху велися будівельні роботи, але невідомо, чи використовувалася для них важка техніка. Причини НП з'ясовуються. На місце інциденту викликали близько 80 пожежних і рятувальних бригад.

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Як повідомляв Главред, 27 березня в одному з районів столиці Єгипту обвалився десятиповерховий житловий будинок. Не менше п'яти людей загинули і ще 23 - постраждали. Трагедія сталася вночі в районі Каїра з густонаселеною забудовою Гіср-ЕС-Суейс.

У серпні 2020 року в місті Каджалпура в Індії обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. За даними влади, в будинку проживали близько 40 сімей.