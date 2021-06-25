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В США рухнул жилой 12-этажный дом: есть жертвы, 99 человек пропали

25 июня 2021, 09:07
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На крыше дома велись строительные работы, но неизвестно, использовалась ли для них тяжелая техника. Причины ЧП выясняются.

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Байден объявил режим ЧС во Флориде из-за обрушения здания / Фото Reuters

В ночь на 24 июня в небольшом прибрежном городке Серфсайд в США произошло обрушение 12-этажного кондоминиума Champlain Towers South. Судьба 99 человек остается неизвестной. Еще до наступления рассвета началась масштабная поисково-спасательная операция.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Также Байден распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

В результате обрушения здания как минимум три человека погибли и еще около 99 числятся пропавшими без вести. Правоохранители выясняют, находились ли они в момент обрушения в здании, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Около 35 человек достали из-под завалов.

Комплекс Champlain Towers South построен в 1981 году. Всего в жилом доме располагается 135 квартир, из них 55 - обрушились. Всего были заселены 80 квартир. Неизвестно, сколько жителей находились в этот момент в здании.

По словам мэра города Серфсайд Чарльза Беркетта, на крыше велись строительные работы, но неизвестно, использовалась ли для них тяжелая техника. Причины ЧП выясняются. На место инцидента вызвали около 80 пожарных и спасательных бригад.

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  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters
  • Обрушение дома во Флориде
    Обрушение дома во Флориде Фото Reuters

Как сообщал Главред, 27 марта в одном из районов столицы Египта обрушился десятиэтажный жилой дом. Не менее пяти человек погибли и еще 23 - пострадали. Трагедия произошла ночью в районе Каира с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс.

В августе 2020 года в городе Каджалпура в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. По данным властей, в доме проживали около 40 семей.

новости США Джо Байден
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