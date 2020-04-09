"Не вынес ремонта": в центре Одессы рухнул 127-летний дом, под завалами могут быть люди

Здание было построено в 1893 году / Фото dumskaya.net

Утром в четверг, 9 апреля, в центре Одессы обрушилось старинное здание, под завалами мог оказаться случайный прохожий. На месте инцидента работают спасатели ГосЧС, они разбирают завалы.

Обрушение произошло на углу Канатной и переулка Нахимова в здании, которое считается памятником архитектуры местного значения. Дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели был построен в 1893 году и использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

На днях в здании начались какие-то работы. Левое крыло здания оградили, передает Думская. Сегодня же произошло обрушение. Сообщается, что рабочие не пострадали.

На место инцидента прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, дом принадлежит порту, передан в аренду частнику, который проводил ремонт.

"Дом - памятник архитектуры, есть охранный договор. Предположительно работы велись с нарушением регламента. Мы взяли материалы с камер наблюдения", - рассказал Труханов.

По его словам, на данный момент информации о пострадавших нет.

"Бригада строителей как раз вышла на перекур, а девушка, которая проходила мимо, за несколько секунд до обрушения успела пройти. Мы будем разбираться, что они сделали. Может, разрушили несущие стены, мы видим, что на этом доме много пристроек", - добавил Труханов.

Как на инцидент отреагировали местные жители:

"А может рубили ниши, или окна или двери, это-ж делается без каких-либо проверок, как хочется. Может несущие стены "перемещали". Ну короче говоря "пукнул" дом, не вынес ремонта"

"Гешу к ответу! Потом на нары!"

"Сносить его к чертям, раз началось такое"

Напомним, ранее в Киеве и в Одессе произошли жуткие инциденты с потолками в зданиях. В частности, в Одессе в административном здании главка полиции по адресу улица Еврейская, 12 обвалился небольшой участок потолка над лестницей. Были травмированы двое полицейских, которые на тот момент на лестнице находились.

При этом в Киеве произошло похожее ЧП, но в торговом центре Глобус. Так, в одном из магазинов рухнул потолок. В результате происшествия никто не пострадал.