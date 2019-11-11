ЧП с потолками: в Киеве и в Одессе произошли жуткие инциденты

Обвал потолка в полиции в Одессе / Думская

В главном управлении Национальной полиции в Одессе произошло чрезвычайное происшествие. Так, в понедельник, 11 ноября в здании обвалился потолок.

Отмечается, что инцидент произошел в административном здании главка по адресу улица Еврейская, 12. По словам спикера Любови Гордиевской, обвалился небольшой участок потолка над лестницей.

"Травмированы два полицейских, которые на тот момент на лестнице находились. Их госпитализировали", - рассказала спикер в комментарии УНИАН.

На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС.

По данным местного издания Думская, пострадавшие являются сотрудниками главка. У одного из госпитализированных сотрясение мозга и закрытый перелом обеих ног. При этом указано, что капитальный ремонт здания не проводился уже 15 лет.

При этом в Киеве произошло похожее ЧП, но в торговом центре Глобус. Так, в одном из магазинов рухнул потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Видео с места инцидента опубликовано на странице сообщества Киев. Оперативный в Facebook.

Напомним, в Дрогобыче в ночь на 28 августа произошло обрушение подъезда 4-этажного жилого дома, спасатели нашли тела восьми человек. Сначала появилась информация, что часть дома могла обрушиться из-за взрыва бытового газа. После инцидента были задержаны и арестованы двое сотрудников местного коммунального предприятия.