Может обвалиться: потолок Нотр-Дама не выдерживает жары

Жара очень быстро высушит стены, а это, в свою очередь, может угрожать конструкции здания / Фото: Twitter/ABC News

Аномальная жара может стать причиной обвала потолка в соборе Парижской Богоматери, который весной этого года охватил масштабный пожар.

25 июля в столице Франции зафиксировали исторический температурный рекорд - столбик термометра впервые за 70 лет превысил 41 градус по Цельсию. Как пишет Fox News, из-за аномальной жары потолок в Нотр-Даме может не выдержать и упасть. По словам главного архитектора исторических памятников Франции Филиппа Вилньова, стены в соборе после пожара до сих пор остаются влажными, чрезвычайная жара может их очень быстро высушить, а это, в свою очередь, может угрожать конструкции здания.

Тем временем метеорологи неумолимы. Они прогнозируют, что температура продолжит повышаться и может достичь 42°C.

Читайте также"Катастрофический пожар": Макрон назвал возможные сроки восстановления Нотр-Дам де ПариНапомним, около семи вечера 15 апреля вспыхнул масштабный пожар в старинном здании собора Парижской Богоматери. Всего за часа на глазах жителей города и туристов обрушилась крыша собора и шпиль.

Через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что возгорание, по предварительным данным, могло быть как-то связано с реставрационными работами, которые начали в храме в апреле. Вокруг собора возвели строительные леса, пламя вспыхнуло в задней части кровли и быстро распространилось по крыше.

16 апреля пожарные отчитались, что возгорание ликвидировано. Огонь тушили более 400 пожарных около девяти часов. Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения. Сейчас собор Парижской Богоматери - на реставрации.