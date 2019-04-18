Названа причина пожара в Соборе Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери загорелся из-за замыкания / Фото: RT

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери во Франции стало короткое замыкание.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной полиции, следователи пока не могут приступить к детальному расследования.

Полиция пока не может работать в здании Нотр-Дам-де-Пари из-за опасности конструкции.

Отмечается, что храм укреплен деревянными досками, чтобы поддерживать хрупкие части стен.

Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.