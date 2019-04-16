"Катастрофический пожар": Макрон назвал возможные сроки восстановления Нотр-Дам де Пари

16 апреля 2019, 23:10

Пожар в соборе Парижской Богоматери может объединить французов, отметил президент Франции.

Эммануэль Макрон сообщил, что собор Парижской Богоматери после пожара могут отстроить за пять лет
Собор Парижской Богоматери после пожара могут отстроить за пять лет, сообщил Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже поврежденный в результате пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) может быть отстроен на протяжении пяти лет.

Нотр-Дам де Пари после реконструкции буде еще красивее, рассказал французский лидер во время телеобращения, сообщает France 24.

По словам главы Франции, пожар в соборе Парижской Богоматери был катастрофой, но он может объединить французов.

"Мы отстроим Нотр-Дам даже еще красивее, и я хочу, чтобы это было закончено на протяжении пяти лет. Мы можем это сделать", — заявил Макрон.

Напомним, поздно вечером 15 апреля стало известно, что в Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Огонь потушили через несколько часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля Нотр-Дам де Пари.

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Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам де Пари Эммануэль Макрон
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