"Катастрофический пожар": Макрон назвал возможные сроки восстановления Нотр-Дам де Пари

Собор Парижской Богоматери после пожара могут отстроить за пять лет, сообщил Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже поврежденный в результате пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) может быть отстроен на протяжении пяти лет.

Нотр-Дам де Пари после реконструкции буде еще красивее, рассказал французский лидер во время телеобращения, сообщает France 24.

По словам главы Франции, пожар в соборе Парижской Богоматери был катастрофой, но он может объединить французов.

"Мы отстроим Нотр-Дам даже еще красивее, и я хочу, чтобы это было закончено на протяжении пяти лет. Мы можем это сделать", — заявил Макрон.

Напомним, поздно вечером 15 апреля стало известно, что в Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Огонь потушили через несколько часов. В результате возгорания обрушились шпиль и кровля Нотр-Дам де Пари.