Горит Собор Парижской Богоматери: что известно о французской трагедии

В центре Парижа горит символ французской столицы – легендарный Собор Парижской Богоматери.

Как сообщает Le Monde, у здания рухнул сначала шпиль, затем кровля, а впоследствии загорелась левая башня храма.

Тушение пожара

Власти начали эвакуацию жителей острова Сите в центре Парижа, на котором находится собор, и постояльцев находящихся там отелей.

В тушении огня участвуют по меньшей мере несколько сотен пожарных. В пожарной службе Парижа подчеркнули, что тушение здания с воздуха может привести к его обрушению.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, которые приводит Le Monde, на борьбу с огнем брошены сотни пожарных, но к очагу возгорания сложно подобраться.

В городском пожарном департаменте, в свою очередь, сообщили, что следующие полтора часа при тушении будут определяющими. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции констатировал, что Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти.

Причина возгорания

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, по предварительным данным, может быть связан с реставрационными работами. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.

Во время реставрации вокруг собора соорудили строительные леса высотой до 100 м. Из-за пожара в Нотр Даме обрушился шпиль.

В рамках реставрации на шпиле меняли систему защиты от воды. Стоимость реставрации оценивалась в 6 млн евро, ее конец был запланирован на 2022 год.

Спасение реликвий

В горящем соборе Парижской Богоматери началась специальная миссия по спасению произведений искусства. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара.

По его словам, ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.

Представитель собора Андре Фино констатировал, что Нотр-Дам де Пари может грозить полное разрушение.

"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", - отметил он.

Фино добавил, что целостность здания находится под угрозой, а реликвии собора не пострадали при пожаре.

"Священные предметы хранятся в ризнице - в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре", - приводит газета Le Figaro слова Фино.

В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.

Реакция на французскую трагедию

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к гибнущему в огне собору Парижской Богоматери.

"Нотр-Дам де Пари охвачен огнем. Это потрясение для всей нации, всех католиков, всех французов. Мне, как и всем соотечественникам, грустно наблюдать, как горит часть всех нас", - написал он в Twitter.

"Ужасно смотреть на то, как пылает Нотр-Дам-де-Пари. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!" – отреагировал президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Петр Порошенко выражает свою поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Соборе Парижской богоматери.

"Сейчас пылает Нотр-Дам де Пари – Собор Парижской богоматери. И я молю бога, чтобы никто не погиб… и хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону… и французскому народу", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие Франции в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Нотр Дам – это целая Вселенная. Целый пласт мировой культуры, созданный многими поколениями. Просто безгранично жаль, что мы его теряем. Мое сочувствие президенту Макрону, всем французам, всем людям, которые ценят мировое культурное наследие. Шок и боль для всех нас", – написал Зеленский в Instagram.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина готова максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора Парижской Богоматери.

"Ужасная новость от наших друзей из Франции - горит уникальный памятник культуры и истории, один из самых известных исторических памятников французской столицы - Собор Парижской Богоматери, знаменитый Нотр-Дам. Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. От себя хочу отметить, что мы готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора", - написал Нищук.

Как известно, Собор Парижской Богоматери - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.