В Париже горит Собор Парижской Богоматери

В здании проходили ремонтные работы.
В Париже в Соборе Парижской Богоматери произошёл пожар. Нотр-Дам-де-Пари горит под шпилем, причина не ясна.
Как сообщает RT, известно, что в настоящее время в здании проходят ремонтные работы.
Представитель собора Андре Фино рассказал, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, люди из собора были эвакуированы.
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к гражданам страны из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Он должен был объявить о мерах в ответ на требования жёлтых жилетов.
Очевидцы отмечают, что шпиль горящего Собора Парижской Богоматери в результате пожара обрушился.
Horrible #NotreDamepic.twitter.com/BndHQRO1b5— Solveig Godeluck (@Solwii) 15 апреля 2019 г.