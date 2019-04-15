В Париже горит Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери горит / Фото: RT

В Париже в Соборе Парижской Богоматери произошёл пожар. Нотр-Дам-де-Пари горит под шпилем, причина не ясна.

Как сообщает RT, известно, что в настоящее время в здании проходят ремонтные работы.

Представитель собора Андре Фино рассказал, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, люди из собора были эвакуированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к гражданам страны из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Он должен был объявить о мерах в ответ на требования жёлтых жилетов.

Очевидцы отмечают, что шпиль горящего Собора Парижской Богоматери в результате пожара обрушился.