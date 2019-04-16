Пожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях

В Париже пожарным удалось ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Пожар в соборе потушен

"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", - заявил представитель пожарных Габриэль Плюс, пишет Figaro.

По словам начальника пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, основную структуру здания "полностью" удалось сохранить.

Как сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс, от огня удалось спасти две башни собора. Он добавил, что сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы сохранить произведения искусства, хранившиеся в соборе.

Причины пожара и пострадавшие

Один пожарный получил серьезные ранения в ходе тушения пожара, сообщил командир бригады пожарных, работающих на месте происшествия, передает Reuters.

Он стал первым пострадавшим в результате происшествия. По словам мэра Парижа Анн Идальго, некоторые реликвии, которые находились в соборе, были вывезены и помещены в безопасное место.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в соборе, пишет Reuters.

Отмечается, что возможной причиной пожара могла стать случайность. Следователи уже допросили строителей, ведущих работы в соборе.

Как будут восстанавливать собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор, пострадавший при пожаре.

"Мы обратимся к величайшим талантам и восстановим Нотр-Дам, потому что именно этого ожидают французы, потому что именно этого заслуживает наша история и потому что это наша глубинная судьба", — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что когда история то он, и как и остальные, ощущает "внутреннюю дрожь".

"Худшего удалось избежать" ,— добавил Макрон.

Стало известно о том, что семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери

"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Его отец, Франсуа Пино, является видным коллекционером произведений современного искусства.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы. Он строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.