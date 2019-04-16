Пожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях

16 апреля 2019, 07:30

Основную структуру здания собора пожарным удалось сохранить.

  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters
  • Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен Reuters

В Париже пожарным удалось ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Пожар в соборе потушен

"Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось", - заявил представитель пожарных Габриэль Плюс, пишет Figaro.

По словам начальника пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, основную структуру здания "полностью" удалось сохранить.

Как сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс, от огня удалось спасти две башни собора. Он добавил, что сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы сохранить произведения искусства, хранившиеся в соборе.

Причины пожара и пострадавшие

Один пожарный получил серьезные ранения в ходе тушения пожара, сообщил командир бригады пожарных, работающих на месте происшествия, передает Reuters.

Он стал первым пострадавшим в результате происшествия. По словам мэра Парижа Анн Идальго, некоторые реликвии, которые находились в соборе, были вывезены и помещены в безопасное место.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в соборе, пишет Reuters.

Отмечается, что возможной причиной пожара могла стать случайность. Следователи уже допросили строителей, ведущих работы в соборе. 

Как будут восстанавливать собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор, пострадавший при пожаре.

"Мы обратимся к величайшим талантам и восстановим Нотр-Дам, потому что именно этого ожидают французы, потому что именно этого заслуживает наша история и потому что это наша глубинная судьба", — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что когда история то он, и как и остальные, ощущает "внутреннюю дрожь".

"Худшего удалось избежать" ,— добавил Макрон.

Стало известно о том, что семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери

"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Его отец, Франсуа Пино, является видным коллекционером произведений современного искусства.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы. Он строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
пожар Париж Собор Парижской Богоматери
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:42
С днем ангела Никиты – поздравления и открытки
07:30
Пожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях Фото Видео
07:15
Кто и зачем распускает слухи о роспуске Рады
06:57
Как "дебаты" Порошенко на Олимийском обернулись позором мнение
06:33
"Бой с тенью": журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019 Видео
06:15
Тантрический секс и накал страстей: астролог рассказал, чего ждать от полнолуния 19 апреля Видео
05:51
Как быстро бросить курить: ученые придумали новый способ
05:19
Политолог объяснил секрет популярности Путина
04:45
Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать Видео
04:13
Ученые выяснили, пенисы какой длины наверняка удовлетворят женщин
03:29
Как избавиться от храпа: найден новый способ
02:20
"Слюнки текут": Анна Семенович взбудоражила сеть пикантным фото
01:54
Астрономы обнаружили планету в шесть раз массивнее Земли
01:10
Савченко и Рубан вышли на свободу из зала суда
01:08
В нижнем белье и с огромными крыльями: Ким Кардашьян примерила образ ангела Victoria's Secret
00:46
У Порошенко практически нет шансов на победу – Polityka
00:27
Врач рассказал, что категорически нельзя делать перед сном
00:15
"Позор": посол Франции шокирована шуткой сторонника Порошенко о пожаре в Нотр-Дам Видео
15 апреля, понедельник
23:53
В России писателя Лойко выгнали из студии за фашистскую фразу
23:31
Россия упростит выдачу паспортов жителям ЛДНР
23:05
Горит Собор Парижской Богоматери: что известно о французской трагедии Фото Видео
22:27
Хищения в облэнерго: арестован экстрадированный из Германии экс-нардеп Видео
22:06
"Пожар случился после визита украинских кандидатов": соцсети обсуждают пожар в Соборе Парижской Богоматери Фото
21:59
"Покушение на Зеленского?": возле дома кандидата задержали вооруженных людей Видео
21:54
"Хто сказав на мамку падло?": Alyona Alyona и Алина Паш выпустили убойный клип Видео
21:30
"Вернуть умельцев, лучше без рук": Влада Яму "обидели" в Одессе Видео
21:27
Пожар в Соборе Парижской Богоматери: обрушились шпиль и крыша Фото Видео
21:01
В Париже горит Собор Парижской Богоматери Видео
20:40
В университете Сум профессор очернял Зеленского, опубликовано видео Видео
20:24
На дебаты к Порошенко на ICTV придет советник Зеленского
20:05
Доктор Комаровский рассказал, как ссоры родителей влияют на здоровье детей Видео
19:59
Сердючка едет на Евровидение-2019 в Израиль
19:35
Диетолог назвала дневную норму клетчатки Видео
19:21
Конфликт между БПП и Народным фронтом: Порошенко обвинили в присвоении достижений Яценюка
19:05
"Покушение у могилы": под Киевом задержаны подозреваемые в убийстве владельца ювелирного завода Фото Видео
18:38
В Афинах фильм Миф о Слипаке спровоцировал беспорядки
18:13
В школе Киева учительница заставляла учеников читать лекции "о вреде Зеленского"
17:57
"Политическая ошибка": соотечественники разнесли Меркель за поддержку Порошенко
17:31
У Зеленского ответили на вопросы Джемилева по поводу Крыма
17:10
Названа причина массового отравления детей в Черкассах
17:00
В Укргидрометцентре спрогнозировали улучшение погоды в Киеве Фото Видео
16:44
Массовое отравление: в Черкассах десятки школьников попали в больницу
16:30
В Украине создали "БТР будущего": опубликованы фото и видео Видео
16:14
"Петр будет догонять": Матиос покинул Украину — журналист
15:39
"Какая пластика!": Надежда Мейхер покрасовалась в боди и на пуантах
15:21
"Потерял разум": спикер Госдумы считает, что Порошенко судорожно пытается ухватиться за власть Видео
14:57
Порошенко признался, что почувствовал при просмотре Слуги народа Видео
14:56
Алле Пугачевой - 70: как поздравили Примадонну ее дети, муж, Киркоров, Королева и другие звезды Видео
14:45
Лукашенко назвал условие усиления роли Беларуси в разрешении конфликта на Донбассе
14:32
"В избиркомах нет людей": грозит ли Украине срыв выборов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться