СМИ узнали, кто виноват в масштабе пожара в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери / RT

В Сети появились детали развития возгорания, которое вечером в понедельник, 15 апреля, серьезно повредило шедевр мировой архитектуры – легендарный парижский собор Парижской Богоматери (выстроенный в готическом стиле).

Соответствующее сообщение опубликовал портал BuzzFeed со ссылкой на французских чиновников. Оказывается, сотрудники собора 23 минуты пытались обнаружить очаг возгорания − сразу после того, как первый раз сработала пожарная сигнализация. Тем самым они упустили драгоценное время.

Лишь затем им стало ясно, что загорелся чердак в районе основания шпиля собора, но огонь к тому времени распространился почти по всей крыше.

Напомним, масштабнейший пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.