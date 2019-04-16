Сгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара

16 апреля 2019, 09:44

Одно из изданий со ссылкой на пожарных написало, что пожар лишь "частично ликвидирован".

  • Собор Парижской Богоматери после пожара Reuters
  • Собор Парижской Богоматери после пожара Reuters
  • Собор Парижской Богоматери после пожара Reuters
  • Собор Парижской Богоматери до пожара. Синий витраж на заднем плане – одна из знаменитых оконных роз XIII века Reuters
  • Терновый венец Иисуса Христа из Нотр-Дам де Пари Википедия

Пожар в Париже, где более девяти часов горел Нотр-Дам де Пари наконец удалось потушить. В борьбе с огненной стихией, охватившей знаменитый на весь мир Собор Парижской Богоматери, принимали участие более 400 пожарных.

Впрочем, газета Le Parisien со ссылкой на пожарных написала, что пожар лишь "частично ликвидирован".

Читайте также"Позор": посол Франции шокирована шуткой сторонника Порошенко о пожаре в Нотр-ДамЭто же издание сообщило, что из Нотр-Дам де Пари удалось спасти Терновый венец (который, согласно Библии, палачи возложили на голову Иисуса Христа во время его шествия на Голгофу) и еще часть святынь.

"Мы спасли Терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна вынести было невозможно", – констатировал ректор собора (ответственный за богослужения священник) Патрик Шове.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, спасенные из собора реликвии вывезены и помещены в безопасное место.

Пожар в соборе Парижской Богоматери: причина

Официальных версий пока нет. Одной из возможных причин пожара в Соборе Парижской Богоматери называют реставрационные работы. Следователи уже допросили строителей, ведущих работы в соборе. 

Пожар в соборе Парижской Богоматери: последствия

Уже известно, что пожар в Нотр-Дам де Пари уничтожил шпиль и крышу собора. Сгорел внутренний деревянный интерьер. Также The Guardian по неподтвержденным данным сообщило, что в Нотр-Даме уничтожены знаменитые оконные розы XIII века. Пока непонятно, получится ли сохранить что-либо из внутреннего убранства собора.

При этом основную структуру здания удалось "полностью" сохранить, заверили французские власти.

Серьезно пострадал один из пожарных.

Во Франции уже стартовал сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари.

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