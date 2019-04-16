"Позор": посол Франции шокирована шуткой сторонника Порошенко о пожаре в Нотр-Дам

Пожар в Соборе Парижской Богоматери / Reuters

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон высказала возмущение в связи с неудачной шуткой телеведущего телеканала Прямой, политтехнолога и сторонника действующего президента Тараса Березовца, который прокомментировал пожар в Соборе Французской Богоматери.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - написал Березовец на своей странице в Facebook.

На неуместный сарказм политтехногола дипломат отреагировала острым заявлением.

"Как вам не стыдно!? Позор", - написала она в Twitter.

Дюмон отметила аккаунты министра иностранных дел Украины Павла Климкина и украинского МИД, чтобы они обратили внимание на глупую шутку над трагедией французского народа.

Твит дипломата стремительно набирал комментарии, в которых украинцы приносили искренние извинения на заявление своего соотечественника.

" Просим прощения за этого гражданина. Сочувствуем и скорбим вместе с французами", "Госпожа Изабель, извините за таких идиотов в моей стране. За его слова стыдно всей нации. Украинцы скорбят вместе с вами", "Тарас пробил дно. Ему не свойственно стыдится. Ибо он не понимает, что говорит. Вместо соболезнования французскому народу, он потешается в угоду своему шефу", "Украинцы с болью в сердце наблюдают за новостями из Парижа. У меня сейчас слезы на глазах, поверьте, это искренне. Но моральные уроды, к сожалению, есть везде и Украина тут не исключение. Прошу прощения. Знайте, что душой мы с Вами и молимся за спасение прекрасного", "Эта сволочь - не представитель Украины или украинцев. Это представитель Порошенко и его окружения", - написали интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, 15 апреля в центре Парижа загорелся символ французской столицы – легендарный Собор Парижской Богоматери. У здания рухнул сначала шпиль, затем кровля, а впоследствии загорелась левая башня храма. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции констатировал, что Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти.