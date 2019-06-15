В Нотр-Даме в касках прошло первое после пожара богослужение

Нотр-Дам принял первую мессу после пожара / Фото: globallookpress.com

В столице Франции Париже в соборе Парижской богоматери состоялась первая после масштабного пожара месса.

Как сообщает France info, богослужение состоялось в часовне собора, которая не была затронута пожаром.

Сразу несколько французских телеканалов вели прямую трансляцию мероприятия. Из соображений безопасности все присутствующие в часовне надели белые каски.

В числе прочих в мессе принимают участие архиепископ французской столицы Мишель Опети и настоятель собора Патрик Шове. В мессе поучаствовали около 30 человек.

Напомним, появились кадры удручающего состояния Собора Парижской Богоматери спустя месяц после пожара.

Как ранее сообщалось, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание только через несколько часов. От пламени у них получилось сберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.