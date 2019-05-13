Обнародованы фото Нотр-Дама через месяц после пожара

Нотр-Дам получил серьезные повреждения / Фото: Twitter/ABC News

Появились кадры удручающего состояния Собора Парижской Богоматери спустя месяц после пожара.

Как сообщает американский телеканал АВС, практически полностью разрушен алтарь храма результате падения шпиля через крышу.

В средину собора также упали несколько тонн камня, дерева и строительных лесов, которые использовали для восстановления собора. В помещении до сих пор находятся обгоревшие остатки шпиля.

Не пострадали от огня орган и легендарные витражи. Однако ценности испорчены водой и сажей и также требуют длительной реставрации.

/ Фото: Twitter/ABC News

/ Фото: Twitter/ABC News

/ Фото: Twitter/ABC News

Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание только через несколько часов. От пламени у них получилось сберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.