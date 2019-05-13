Обнародованы фото Нотр-Дама через месяц после пожара

Внутри храма многое необходимо будет восстанавливать.
Появились кадры удручающего состояния Собора Парижской Богоматери спустя месяц после пожара.
Как сообщает американский телеканал АВС, практически полностью разрушен алтарь храма результате падения шпиля через крышу.
В средину собора также упали несколько тонн камня, дерева и строительных лесов, которые использовали для восстановления собора. В помещении до сих пор находятся обгоревшие остатки шпиля.
Не пострадали от огня орган и легендарные витражи. Однако ценности испорчены водой и сажей и также требуют длительной реставрации.
Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание только через несколько часов. От пламени у них получилось сберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.