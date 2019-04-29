Эксперты рассказали, как Макрону нужно восстанавливать собор Парижской Богоматери после пожара

Пожар в Соборе Парижской Богоматери / RT

Более тысячи архитекторов, профессоров и экспертов-реставраторов обратились к президенту Франции с публичным призывом Эммануэля Макрона "проявить осторожность" в реконструкции пострадавшего от большого пожара шедевра мировой архитектуры − собора Парижской Богоматери.

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в авторитетном издании Le Figaro. Под документом подписались 1170 экспертов.

"Мы знаем, что политический календарь вынуждает действовать быстро, мы знаем, как вид сгоревшего Нотр-Дама влияет на образ Франции. Тем не менее значимость судьбы Нотр-Дама в ближайшем будущем обязывает нас всех закрыть глаза на какие-либо сроки. Важность этих работ (реставрации - ред.) превыше всяких политических мандатов, и будущие поколения нас будут судить именно по результатам этих работ", − говорится в письме президенту.

Напомним, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры - соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание только через несколько часов. От пламени у них получилось сберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.