В столице Египта рухнула многоэтажка: в каменной ловушке оказались люди

Трагедия произошла ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс / Фото Reuters

В субботу, 27 марта, в одном из районов столицы Египта обрушился десятиэтажный жилой дом. Не менее пяти человек погибли и еще 23 - пострадали.

Трагедия произошла ночью в районе Каира с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Кроме того, идет операция по вызволению целой семьи, которую засыпала груда конструкций.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа. Местная прокуратура уже начала проверку по этому факту.

Фото Reuters

Фото Reuters

Напомним: