В столице Египта рухнула многоэтажка: в каменной ловушке оказались люди

Причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа.
В субботу, 27 марта, в одном из районов столицы Египта обрушился десятиэтажный жилой дом. Не менее пяти человек погибли и еще 23 - пострадали.
Трагедия произошла ночью в районе Каира с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс. Об этом сообщает газета Al-Ahram.
В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Кроме того, идет операция по вызволению целой семьи, которую засыпала груда конструкций.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать тот факт, что домовладелец незаконно надстроил у здания два этажа. Местная прокуратура уже начала проверку по этому факту.
Напомним:
- 18 мая 2020 года в Одессе внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием. В результате обвала полностью разрушены три квартиры.
- Через несколько дней в Одессе произошло еще одно ЧП - на улице Среднефонтанской обвалился жилой дом, который давно был признан аварийным.
Автор: Анна Багрий