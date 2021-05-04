У США зробили заяву щодо Північного потоку-2 та Росії

Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу Північний потік-2.
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив про те, що виступає рішуче проти газопроводу Північний потік-2. Також вони піднімали питання України.
"Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу Північний потік-2. Держсекретар і голова МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні сайту Держдепу.
Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ із Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.
Північний потік 2 - про що раніше писал Главред:
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 в обхід України йде з 2018 року. Прокладка трубопроводу йде по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту-близько 9,5 мільярдів євро.
- Радник глави Нафтогазу Лана Зеркаль стверджувала, що якщо СП-2 запустять в експлуатацію, по транзиту газу через територію України до Європи буде завдано серйозного удару. У Києві сподіваються, що санкції США дозволять зупинити будівництво Північного потоку-2.
- Німецький дипломат Вольфганг Ішингер стверджував, що Європа дозволить запустити Північний потік-2 у тому випадку, якщо РФ вирішить питання з Донбасом і звільнить Навального.
- Німецькі ЗМІ 18 березня повідомляли, що ФРН запропонувала США не перешкоджати завершенню добудови СП-2 в обмін на інвестиції Німеччини в Україну. Зазначалося, що таким чином Берлін нібито готовий компенсувати Києву витрати у зв'язку зі зміною ситуації з транзитом палива.
Автор: Катерина Трохимчук