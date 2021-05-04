У США зробили заяву щодо Північного потоку-2 та Росії

США виступили проти Північного потоку-2 / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив про те, що виступає рішуче проти газопроводу Північний потік-2. Також вони піднімали питання України.

"Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу Північний потік-2. Держсекретар і голова МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні сайту Держдепу.

Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ із Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.

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