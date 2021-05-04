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В США сделали заявление о Северном потоке-2 и России

4 мая 2021, 22:01

Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода Северный поток-2.

Сенат США
США выступили против Северного потока-2 / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил о том, что выступает решительно против газопровода Северный поток-2. Также они поднимали вопрос Украины.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода Северный поток-2. Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении сайта Госдепа.

Также в заявлении говорится, что Блинкен и Маас обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Северный поток 2: новости

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