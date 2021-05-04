В США сделали заявление о Северном потоке-2 и России

Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода Северный поток-2.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил о том, что выступает решительно против газопровода Северный поток-2. Также они поднимали вопрос Украины.
"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода Северный поток-2. Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении сайта Госдепа.
Также в заявлении говорится, что Блинкен и Маас обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
Северный поток 2: новости
- Строительство газопровода Северный поток-2 в обход Украины идет с 2018 года. Прокладка трубопровода идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость проекта – около 9,5 миллиардов евро.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль утверждала, что если СП-2 запустят в эксплуатацию, по транзиту газа через территорию Украины в Европу будет нанесен серьезный удар. В Киеве надеются, что санкции США позволят остановить строительство Северного потока-2.
- Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер утверждал, что Европа разрешит запустить Северный поток-2 в том случае, если РФ решит вопросы с Донбассом и освободит Навального.
- Немецкие СМИ 18 марта сообщали, что ФРГ предложила США не препятствовать завершению достройки СП-2 в обмен на инвестиции Германии в Украину. Отмечалось, что таким образом Берлин якобы готов компенсировать Киеву издержке в связи с изменением ситуации с транзитом топлива.
Автор: Екатерина Трохимчук