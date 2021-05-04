В Германии снова остановили стройку Северного потока 2

Строительство Северного потока 2 снова остановлено: что дальше / Reuters

В Германии остановлено строительство Северного потока 2. Действие разрешения на реализацию проекта (что было выдано в январе) утратило силу минимум до конца мая 2021 года.

Причиной послужило обращения в суд экологов, пишет Интерфакс.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", – уточнила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

Северный поток 2: новости