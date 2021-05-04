В Германии снова остановили стройку Северного потока 2

Действие разрешения на стройку Северного потока 2 утратило силу минимум до конца мая.
В Германии остановлено строительство Северного потока 2. Действие разрешения на реализацию проекта (что было выдано в январе) утратило силу минимум до конца мая 2021 года.
Причиной послужило обращения в суд экологов, пишет Интерфакс.
"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", – уточнила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.
Северный поток 2: новости
- Строительство газопровода Северный поток-2 в обход Украины идет с 2018 года. Прокладка трубопровода идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость проекта – около 9,5 миллиардов евро.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль утверждала, что если СП-2 запустят в эксплуатацию, по транзиту газа через территорию Украины в Европу будет нанесен серьезный удар. В Киеве надеются, что санкции США позволят остановить строительство Северного потока-2.
- Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер утверждал, что Европа разрешит запустить Северный поток-2 в том случае, если РФ решит вопросы с Донбассом и освободит Навального.
- Немецкие СМИ 18 марта сообщали, что ФРГ предложила США не препятствовать завершению достройки СП-2 в обмен на инвестиции Германии в Украину. Отмечалось, что таким образом Берлин якобы готов компенсировать Киеву издержке в связи с изменением ситуации с транзитом топлива.
Автор: Диана Беловодская