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В Германии снова остановили стройку Северного потока 2

4 мая 2021, 13:38
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Действие разрешения на стройку Северного потока 2 утратило силу минимум до конца мая.

Строительство Северного потока 2 снова остановлено что дальше
Строительство Северного потока 2 снова остановлено: что дальше / Reuters

В Германии остановлено строительство Северного потока 2. Действие разрешения на реализацию проекта (что было выдано в январе) утратило силу минимум до конца мая 2021 года.

Причиной послужило обращения в суд экологов, пишет Интерфакс.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", – уточнила представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

Северный поток 2: новости

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