У США викрили Росію у брехні через стягування військ до кордону з Україною

Війська РФ на кордоні з Україною не пов'язані з навчаннями Захід, які планують на вересень.
Представник місії США в ОБСЄ Кортні Остріен заявила, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями Захід, як заявляють У Кремлі.
За її словами, навчання заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано, і всі наявні дані свідчать про те, що це не звичайні військові навчання.
"Особливо відзначимо, що Росія вказала в своєму повідомленні F30, що навчання Захід пройдуть 10-16 вересня на полігонах Західного військового округу. Їх зв'язок з поточною діяльністю малоймовірний навіть при розгляді можливих змін у планах навчань, особливо без оновленого повідомлення", - сказала Остріен
Також США вважають, що Україна, безумовно, має право бути стурбованою цією діяльністю.
"І в 2008, і в 2014 році Росія сконцентрувала сили аналогічним чином, перш ніж почати військові операції проти Грузії, а потім і України", - додала спецпредставник.
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У той же час, вона заявила, що ескалації з боку України не спостерігалося.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
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- 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.