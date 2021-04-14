У США викрили Росію у брехні через стягування військ до кордону з Україною

Російські війська на кордоні з Україною / Reuters

Представник місії США в ОБСЄ Кортні Остріен заявила, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями Захід, як заявляють У Кремлі.

За її словами, навчання заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано, і всі наявні дані свідчать про те, що це не звичайні військові навчання.

"Особливо відзначимо, що Росія вказала в своєму повідомленні F30, що навчання Захід пройдуть 10-16 вересня на полігонах Західного військового округу. Їх зв'язок з поточною діяльністю малоймовірний навіть при розгляді можливих змін у планах навчань, особливо без оновленого повідомлення", - сказала Остріен

Також США вважають, що Україна, безумовно, має право бути стурбованою цією діяльністю.

"І в 2008, і в 2014 році Росія сконцентрувала сили аналогічним чином, перш ніж почати військові операції проти Грузії, а потім і України", - додала спецпредставник.

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У той же час, вона заявила, що ескалації з боку України не спостерігалося.

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