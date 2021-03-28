У США заговорили про новий удар проти Кремля

Блінкен пообіцяв нові обмеження проти Кремля / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон буде і далі реагувати на агресивну зовнішню політику Росії.

Як заявив Блінкен в інтерв'ю CNN, агресивна поведінка Росії є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО.

За його словами, адміністрація президента США "зробить необхідні дії в той час і в місці, які ми виберемо". При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.

Блінкен також зазначив необхідність прямо сказати німецькому колезі Хайко Маасу про те, що в Білому домі вважають російський магістральний газопровід Північний потік-2 поганою угодою.

Говорячи про Північний потік-2, Блінкен зазначив, що цей проект дає Росії важелі додаткового впливу.

"Це дає Росії більше зброї, яка використовує енергоносії як інструмент примусу", — сказав він.

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