У США заговорили про новий удар проти Кремля

Блінкен зазначив, що Північний потік-2 дає Росії важелі додаткового впливу.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон буде і далі реагувати на агресивну зовнішню політику Росії.
Як заявив Блінкен в інтерв'ю CNN, агресивна поведінка Росії є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО.
За його словами, адміністрація президента США "зробить необхідні дії в той час і в місці, які ми виберемо". При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
Блінкен також зазначив необхідність прямо сказати німецькому колезі Хайко Маасу про те, що в Білому домі вважають російський магістральний газопровід Північний потік-2 поганою угодою.
Говорячи про Північний потік-2, Блінкен зазначив, що цей проект дає Росії важелі додаткового впливу.
"Це дає Росії більше зброї, яка використовує енергоносії як інструмент примусу", — сказав він.
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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- У Росії виникли нові проблеми з добудовою Північного потоку-2 після того, як з 1 січня 2021 року набув чинності закон про оборонний бюджет США, в якому закладено механізм введення санкцій проти будь-яких компаній, які пов'язані з проектом.
- У Держдепі неодноразово заявляли про те, що США уважно стежать за ситуацією з будівництвом Північного потоку-2 і будуть готові посилювати санкції.
- 23 лютого стало відомо про виході з проекту СП-2 як мінімум 18 компаній. Юридичні особи побоюються американських санкцій.
- 4 березня в данському управлінні територіальних вод заявили, що будівництво газопроводу Північний потік-2 у Данії триватиме до вересня. Раніше роботи планували завершити в квітні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 березня заявив, що у Байдена як і раніше виступають проти проекту СП-2. Реалізація газопроводу може підірвати інтереси України, Польщі та інших американських союзників.