В США заговорили о новом ударе против Кремля

Блинкен отметил, что Северный поток-2 дает России рычаги дополнительного влияния.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет и дальше реагировать на агрессивную внешнюю политику России.
Как заявил Блинкен в интервью CNN, агрессивное поведение России является ключевой проблемой как для США, так и для НАТО.
По его словам, администрация президента США "предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые мы выберем". При этом он отказался сообщить конкретные детали.
Блинкен также отметил необходимость сказать немецкому коллеге Хайко Маасу о том, что в Белом доме считают российский магистральный газопровод Северный поток-2 плохой сделкой.
Говоря о Северном потоке – 2, Блинкен отметил, что этот проект дает России рычаги дополнительного влияния.
"Это дает России больше оружия, которая использует энергоносители в качестве инструмента принуждения", — сказал он.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- У России возникли новые проблемы с достройкой Северного потока-2 после того, как с 1 января 2021 год вступил в силу закон об оборонном бюджете США, в котором заложен механизм ввода санкций против любых компаний, которые связаны с проектом.
- В Госдепе неоднократно заявляли о том, что США внимательно следят за ситуацией со строительством Северного потока-2 и будут готовы ужесточать санкции.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта СП-2 как минимум 18 компаний. Юридические лица опасаются американских санкций.
- 4 марта в Датском управлении территориальных вод заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 в Дании продлится до сентября. Ранее работы планировали завершить в апреле.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 марта заявил, что у Байдена по-прежнему выступают против проекта СП-2. Реализация газопровода может подорвать интересы Украины, Польши и других американских союзников.