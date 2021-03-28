В США заговорили о новом ударе против Кремля

Блинкен пообещал новые ограничения против Кремля / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет и дальше реагировать на агрессивную внешнюю политику России.

Как заявил Блинкен в интервью CNN, агрессивное поведение России является ключевой проблемой как для США, так и для НАТО.

По его словам, администрация президента США "предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые мы выберем". При этом он отказался сообщить конкретные детали.

Блинкен также отметил необходимость сказать немецкому коллеге Хайко Маасу о том, что в Белом доме считают российский магистральный газопровод Северный поток-2 плохой сделкой.

Говоря о Северном потоке – 2, Блинкен отметил, что этот проект дает России рычаги дополнительного влияния.

"Это дает России больше оружия, которая использует энергоносители в качестве инструмента принуждения", — сказал он.

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