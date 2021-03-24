США пригрозили Германии санкциями за строительство Северного потока-2

Блинкен заявил о санкциях из-за Северного потока-2 / Reuters

Госдепартамент США предупредил представителей Германии, что в случае попыток достроить Северный поток-2 Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса, что меры также будут предприняты, если ФРГ сертифицирует газопровод.

Дипломат отметил, что угроза американских санкций против Северного потока-2 является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

Блинкен подчеркнул, что считал важным лично сказать о намерениях правительства Америки Маасу. Он добавил, что президент США Джо Байден четко дал понять, что считает строительство газопровода плохой идеей.

При этом Блинкен отказался рассказать подробности, но добавил, что США внимательно следят за строительством трубопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.

Читайте такжеСМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: