США пригрозили Германии санкциями за строительство Северного потока-2

Германию предупредили о реальной угрозе санкций из-за Северного потока-2.
Госдепартамент США предупредил представителей Германии, что в случае попыток достроить Северный поток-2 Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, предупредил главу МИД ФРГ Хайко Мааса, что меры также будут предприняты, если ФРГ сертифицирует газопровод.
Дипломат отметил, что угроза американских санкций против Северного потока-2 является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.
Блинкен подчеркнул, что считал важным лично сказать о намерениях правительства Америки Маасу. Он добавил, что президент США Джо Байден четко дал понять, что считает строительство газопровода плохой идеей.
При этом Блинкен отказался рассказать подробности, но добавил, что США внимательно следят за строительством трубопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- У России возникли новые проблемы с достройкой Северного потока-2 после того, как с 1 января 2021 год вступил в силу закон об оборонном бюджете США, в котором заложен механизм ввода санкций против любых компаний, которые связаны с проектом.
- В Госдепе неоднократно заявляли о том, что США внимательно следят за ситуацией со строительством Северного потока-2 и будут готовы ужесточать санкции.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта СП-2 как минимум 18 компаний. Юридические лица опасаются американских санкций.
- 4 марта в Датском управлении территориальных вод заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 в Дании продлится до сентября. Ранее работы планировали завершить в апреле.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 марта заявил, что у Байдена по-прежнему выступают против проекта СП-2. Реализация газопровода может подорвать интересы Украины, Польши и других американских союзников.