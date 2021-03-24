Энтони Блинкен сказал Маасу все, что думает о Северном потоке-2 / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе заявил о позиции Вашингтона по строительству российского газопровода Северный поток-2.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским попыткам, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе подчеркнул противодействие США трубопроводу Северный поток 2", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Блинкен и Маас также обсудили ситуацию в Афганистане.

Отметим, Блинкен прибыл в Брюссель в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. Он заявил о желании Вашингтона оживить партнерство в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным главными угрозами безопасности альянса.

В то же время в НАТО еще не выработали единую позицию в отношении российского энергетического проекта Северный поток-2. Как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, США и некоторые страны выступают против строительства трубопровода, однако есть и государства, которые поддерживают газопровод.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: