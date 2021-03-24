Блинкен сказал Маасу все, что думает о Северном потоке-2

Блинкен прибыл в Брюссель в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО и обсудил с Хайко Маасом строительство российского газопровода.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе заявил о позиции Вашингтона по строительству российского газопровода Северный поток-2.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами по противодействию российским попыткам, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе подчеркнул противодействие США трубопроводу Северный поток 2", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.
Блинкен и Маас также обсудили ситуацию в Афганистане.
Отметим, Блинкен прибыл в Брюссель в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. Он заявил о желании Вашингтона оживить партнерство в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным главными угрозами безопасности альянса.
В то же время в НАТО еще не выработали единую позицию в отношении российского энергетического проекта Северный поток-2. Как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, США и некоторые страны выступают против строительства трубопровода, однако есть и государства, которые поддерживают газопровод.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.