Стало известно о дискуссии в НАТО по ситуации с Северным потоком-2

В НАТО нет единой позиции по вопросу СП-2, - Столтенберг / Reuters

На данный момент в НАТО еще не выработали единую позицию в отношении российского энергетического проекта Северный поток-2. США и некоторые страны выступают против строительства трубопровода, однако есть и государства, которые поддерживают газопровод, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи глав МИД стран НАТО.

По его словам, в коллективном блоке безопасности пока нет единой и четкой позиции по СП-2.

"Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку-2", - сказал руководитель альянса.

Также он добавил, что сейчас государства НАТО работают над вопросом поиска новых поставщиков газа и борьбы с актуальными вызовами в области энергетической безопасности.Читайте такжеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе

"Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Северный поток-2 новости