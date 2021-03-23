Стало известно о дискуссии в НАТО по ситуации с Северным потоком-2

В Североатлантическом альянсе нет единой позиции по вопросу будущего проекта Северный поток-2.
На данный момент в НАТО еще не выработали единую позицию в отношении российского энергетического проекта Северный поток-2. США и некоторые страны выступают против строительства трубопровода, однако есть и государства, которые поддерживают газопровод, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи глав МИД стран НАТО.
По его словам, в коллективном блоке безопасности пока нет единой и четкой позиции по СП-2.
"Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку-2", - сказал руководитель альянса.
Также он добавил, что сейчас государства НАТО работают над вопросом поиска новых поставщиков газа и борьбы с актуальными вызовами в области энергетической безопасности.Читайте такжеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе
"Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности", - подчеркнул Столтенберг.
Северный поток-2 новости
- У России возникли новые проблемы с достройкой Северного потока-2 после того, как с 1 января 2021 год вступил в силу закон об оборонном бюджете США, в котором заложен механизм ввода санкций против любых компаний, которые связаны с проектом.
- В Госдепе неоднократно заявляли о том, что США внимательно следят за ситуацией со строительством Северного потока-2 и будут готовы ужесточать санкции.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта СП-2 как минимум 18 компаний. Юридические лица опасаются американских санкций.
- 4 марта в Датском управлении территориальных вод заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 в Дании продлится до сентября. Ранее работы планировали завершить в апреле.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 марта заявил, что у Байдена по-прежнему выступают против проекта СП-2. Реализация газопровода может подорвать интересы Украины, Польши и других американских союзников.