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У США заявили про "обмежене вторгнення" Путіна в Україну

14 квітня 2021, 20:44

Бернс зазначив, що, будучи послом в Росії в 2005-2008 роках, він засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво".

Росія, Прапор
Росія може напасти на Україну / УНІАН

Росія запросто може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. За словами Директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, концентрація військ РФ уздовж українського кордону викликає заклопотаність.

"Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, подати сигнал США... Це нарощування досягло тієї точки, що може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але і союзники", - підкреслив голова ЦРУ, пише Reuters.

Бернс зазначив, що, будучи послом в Росії в 2005-2008 роках, він засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Голова ЦРУ додав, що керівництво США розуміє серйозність ситуації.

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"Президент США Джо Байден в телефонній розмові з президентом (Росії - ред.) Путіним дуже ясно заявив про нашу серйозну стурбованість (концентрацією російських сил поблизу України - ред.)", - заявив він.

Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомлялося:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • Російські розслідувачі з проекту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.

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