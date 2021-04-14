У США заявили про "обмежене вторгнення" Путіна в Україну

Росія може напасти на Україну / УНІАН

Росія запросто може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. За словами Директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, концентрація військ РФ уздовж українського кордону викликає заклопотаність.

"Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, подати сигнал США... Це нарощування досягло тієї точки, що може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але і союзники", - підкреслив голова ЦРУ, пише Reuters.

Бернс зазначив, що, будучи послом в Росії в 2005-2008 роках, він засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Голова ЦРУ додав, що керівництво США розуміє серйозність ситуації.

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"Президент США Джо Байден в телефонній розмові з президентом (Росії - ред.) Путіним дуже ясно заявив про нашу серйозну стурбованість (концентрацією російських сил поблизу України - ред.)", - заявив він.

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