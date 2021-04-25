У Туреччині припустили удар у відповідь Анкари після заяви Байдена

На заяву Байдена Туреччина може відповісти операціями у Іраку і Сирії - експерт / Reuters

Американський президент Джо Байден визнанням геноциду вірмен у Османській імперії намагається покарати Туреччину за спробу вести самостійну зовнішню політику. Співпраця США з Робочою партією Курдистану (РПК), партією Демократичний союз у Сирії, перебування Фетхуллаха Гюлена у Америці і заява про виведення турків з проекту зі створення винищувача п'ятого покоління F-35 є складовими стратегії Білого дому з протистояння Анкарі. У відповідь Туреччина може організувати операції у Сирії та Іраку. Про це заявив директор Інституту досліджень Росії RUSEN, професор Університету Йилдирима Беязита Саліх Йилмаз.

"Тісні взаємини США з Робочою партією Курдистану і партією "Демократичний союз" у Сирії, знаходження лідера "терористичної організації фетхуллахістів", офіційне повідомлення про швидке виведення (Туреччини) з проекту зі створення американського винищувача п'ятого покоління F-35, а відтепер і звинувачення турків в "геноциді" виглядають плановою стратегією нової адміністрації. Таким чином, Байден намагається покарати Туреччину за її незалежну зовнішню політику", - сказав експерт у коментарі ТАСС.

За його словами, заява Байдена про геноцид вірмен може призвести до переломного моменту у відносинах Туреччини і США.

"Позначення президентом США Джо Байденом подій 1915 року як "геноцид" може призвести до переломного моменту у відносинах між Анкарою і Вашингтоном", - зазначив експерт.читайте такожАлієв відреагував на визнання Байденом геноциду вірмен

Йилмаз пояснив, що Байден неспроста перед тим, як зробити заяву про геноцид вірменського народу, зателефонував Ердогану і попередив його про це. Можливо, США прийняли таке рішення не для того, щоб звинувачувати Анкару. До того ж, господар Білого дому запропонував Ердогану провести перемовини під час саміту НАТО у Брюсселі.

"Байден це зробив для того, щоб спробувати заспокоїти можливу реакцію Туреччини. Можливо, він пояснив, що зробить своє оголошення не для звинувачення турків, а просто використовує цей термін в пам'ять про цю подію. Можна припустити, що (Байден) намагався згладити реакцію (Ердогана), повідомивши про бажання зустрітися з президентом Туреччини на саміті НАТО у Брюсселі", - додав він.

Експерт акцентував увагу на тому, що наразі не виключається сценарій, за якого Туреччина, у відповідь на визнання США геноциду вірмен, може "відповісти операціями у Сирії та Іраку". У Анкарі вважають, що Вашингтон здійснив атаку на інтереси Туреччини і намагається спровокувати дострокові вибори в країні.

"Зокрема, Туреччина може розширити операції проти Робітничої партії Курдистану і партії "Демократичний союз" у Сирії. Реальність така, що у Туреччині вважають, що республіка зазнала нападу з боку США як в економічному аспекті, так і в політичному і військовому. США націлені на чинення тиску на Туреччину, щоб у ній відбулися дострокові вибори", - підкреслив Саліх Йилмаз.

Заява Байдена про геноцид вірмен