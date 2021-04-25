В Турции допустили ответный удар Анкары после заявления Байдена

На заявление Байдена Турция может ответить операциями в Ираке и Сирии - эксперт / Reuters

Американский президент Джо Байден признанием геноцида армян в Османской империи пытается наказать Турцию за попытку вести самостоятельную внешнюю политику. Сотрудничество США с Рабочей партией Курдистана (РПК), партией Демократический союз в Сирии, пребывание Фетхуллаха Гюлена в Америке и заявление о выводе турок из проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 являются составляющими стратегии Белого дома по противостоянию Анкаре. В ответ Турция может организовать операции в Сирии и Ираке. Об этом заявил директор Института исследований России RUSEN, профессор Университета Йылдырыма Беязыта Салих Йылмаз.

"Тесные взаимоотношения США с Рабочей партией Курдистана и партией "Демократический союз" в Сирии, нахождение лидера "террористической организации фетхуллахистов", официальное уведомление о скором выводе (Турции) из проекта по созданию американского истребителя пятого поколения F-35, а теперь и обвинение турок в "геноциде" выглядят плановой стратегией новой администрации. Таким образом, Байден пытается наказать Турцию за ее независимую внешнюю политику", - сказал эксперт в комментарии ТАСС.

По его словам, заявление Байдена о геноциде армян может обернуться переломным моментом в отношениях Турции и США.

"Обозначение президентом США Джо Байденом событий 1915 года как "геноцид" может привести к переломному моменту в отношениях между Анкарой и Вашингтоном", - отметил эксперт.Читайте такжеАлиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Йылмаз объяснил, что Байдена неспроста перед тем, как сделать заявление о геноциде армянского народа, позвонил Эрдогану и предупредил его об этом. Возможно, США приняли такое решение не для того, чтобы обвинять Анкару. К тому же, хозяин Белого дома предложил Эрдогану провести переговоры в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

"Байден это сделал для того, чтобы попытаться успокоить возможную реакцию Турции. Возможно, он пояснил, что сделает свое объявление не для обвинения турок, а просто использует этот термин в память об этом событии. Можно предположить, что (Байден) пытался сгладить реакцию (Эрдогана), сообщив о желании встретиться с президентом Турции на саммите НАТО в Брюсселе", - добавил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что теперь не исключается сценарий, при котором Турция, в ответ на признание США геноцида армян, может "ответить операциями в Сирии и Ираке". В Анкаре считают, что Вашингтон осуществил атаку на интересы Турции и пытается спровоцировать досрочные выборы в стране.

"В частности, Турция может расширить операции против Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз" в Сирии. Реальность такова, что в Турции считают, что республика подверглась нападению со стороны США как в экономическом аспекте, так и в политическом и военном. США нацелены на оказание давления на Турцию, чтобы в ней состоялись досрочные выборы", - подчеркнул Салих Йылмаз.

Заявление Байдена о геноциде армян