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Байден признал геноцид армян: как отреагировали Турция и Армения

24 апреля 2021, 21:01
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Джо Байден стал первым президентом США за 40 лет, который публично признал трагедию 1915 года геноцидом.

Джо Байден
В Армении назвали заявление Байдена принципиальным и очень серьезным шагом / Фото Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально заявил о признании массовой гибели армян в Османской империи в начале ХХ века геноцидом армянского народа. Американский глава государства напомнил о события 1915 года, в ходе которых были применены репрессии против 1,5 млн армян. Байден стал первым за 40 лет президентом США, который публично выступил с заявлением о геноциде армян.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты", - сказал Байден, сообщается на сайте Белого дома.

По словам Байдена, в Вашингтоне каждый год вспоминают об этой трагической дате и призывают не допустить повторения событий 1915 года.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний... Мы чествуем жертв Медс Егерн", - сказал американский президент.

Также он добавил, что армянский народ в результате трагедии вынужден был искать свой дом по всему миру, в том числе и на территории США.

"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину", - подчеркнул Джо Байден.

Примечательно, что Байден стал первым за последние 40 лет президентом США, который публично заявил о геноциде армянского народа в Османской империи. В 1981 году аналогичное заявление сделал Рональд Рейган, однако под давлением Турции он отступил от своих слов.

Как отреагировали стороны

Реакция Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что послание Вашингтона символизирует значимость гуманитарных ценностях в международных отношениях. Заявление Белого дома показывает хороший пример для всех, кто хочет, чтобы в мире доминировала справедливость и терпимость.

"Признание Соединёнными Штатами геноцида армян является обязательным посланием международному сообществу, подтверждающим первенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения это обнадёживающий и вдохновляющий пример для тех, кто хочет вместе построить справедливое и терпимое международное общество", - отмечается на сайте главы армянского правительства.Читайте такжеГермания признала геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи

Пашинян подчеркнул, что он положительно оценивает принципиальную позицию Джо Байдена, и считает такую точку зрения очень серьезным шагом "на пути истины и исторической справедливости и бесценной поддержки наследников жертв геноцида армян".

Реакция Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отвергает заявление Белого дома и считает его основанным на "популизме".

"Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - заявил дипломат в своем Twitter.

В сообщении МИД Турецкой республики призвали президента США Джо Байдена "исправить эту серьезную ошибку". Турецкая дипломатия считает, что выступление Байдена может подорвать доверием между Анкарой и Вашингтоном.

"Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято в сознании турецкого народа и нанесёт глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу", - подчеркивается в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он чтит память армян, погибших в 1915 году, и выражает соболезнования их потомкам.Читайте такжеФранцузский парламент признал геноцид армян Турцией

"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - отмечено в послании турецкого президента Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган добавил, что попытки политизировать события 1915 года и оказывать давление на Турцию ничего не дадут. Как подчеркнул турецкий глава государства, после урегулирования нагорно-карабахского конфликта он предложил восстановление отношений с Армений, и теперь вновь повторяет свой призыв.

Что означает заявление Байдена

  • Турция позиционирует себя государством-правопреемником Османской империи. Анкара признает факт убийств армян, однако турки категорически отрицают то, что это был акт геноцида. Байден заявил о геноциде, поэтому отношения США и Турции, которые пребывают не в лучшем состоянии из-за геополитических амбиций турецкого государства, могут только ухудшиться.
  • Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее уже заявлял, что юридически заявление Байдена не повлияет на ситуацию, однако навредит отношениям двух государств.
  • Отношения США остаются проблемными из-за закупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 у России и участия Анкары в нагорно-карабахском конфликте.
  • На фоне обострения фазы вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе обе палаты Конгресса США приняли резолюцию о геноциде армянского народа в Османской империи в начале ХХ века.

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