У Туреччині загинула українська модель: вона впала з балкона після сварки з хлопцем-дресирувальником

У Туреччині трагічно загинула українська модель / Instagram Анжеліка Срабьянц

У Туреччині трагічно загинула українська модель Анжеліка Срабьянц. 11 червня вона впала з балкона п'ятого поверху будинку в житловому комплексі в Стамбулі. Дівчина померла під час перебування в кареті швидкої допомоги від численних травм, отриманих унаслідок падіння.

З'ясувалося, що перед смертю українська модель посварилася зі своїм хлопцем - турецьким дресувальником собак Бураком Ерджаном, з яким вони вже тривалий час жили разом, пише видання Страна.

Коханий Анжеліки розповів, що вечір перед трагічним випадком вони провели в ресторані - повечеряли і випили спиртного. Дорогою додому закохані почали сваритися: модель вдарила бойфренда кулаком в обличчя і розсікла йому брову.

Як стверджує дресувальник, у квартирі вони продовжили з'ясовувати стосунки одне з одним. Потім він пішов до ванної, а дівчина вибігла на балкон і повисла на поручнях. За словами Бурака, він схопив її за руку, але вона вислизнула, впала вниз і розбилася.

"Ерджан стверджує, що зайшовши до квартири, суперечка продовжилася, він пішов до ванної, а дівчина вибігла на балкон і повисла на поручнях. І що він намагався її врятувати, схопив за руку, але вона вислизнула, впала вниз і розбилася. На відео, яке він записав, видно тільки руки дівчини і чутно, як вона кричить ім'я хлопця: "Бурак, Бурак", він відповідає "Йди сюди", потім вона кричить "Будь ласка!" (Please! - вони спілкувалися англійською мовою). Це було її останнє слово. На відео видно момент падіння. Питання в тому, чому Ерджан записував відео замість того, щоб витягувати дівчину. У їхній квартирі виявили наркотики. Ерджан запевняє, що його дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, намагалася різати вени", - розповіло виданню джерело в правоохоронних органах Стамбула.

Ерджан затриманий за підозрою в умисному вбивстві / Instagram Бурак Ерджан

читайте такожМішок на голові, руки в наручниках: у Туреччині знайшли мертвою українкуНа цей момент Ерджан затриманий за підозрою в умисному вбивстві. До того ж у їхній квартирі виявили наркотики.

Раніше в Туреччині знайшли мертвою українку, яка зникла на початку травня. Тіло 42-річної альпіністки з Одеси Яни Кривошиї виявили біля вершини гори Геіксіврісі у п'ятницю, 28 травня. Вона впала зі стрімких скель і загинула.