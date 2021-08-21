"Найбільша тактична помилка в історії": Трамп вимагає у Байдена вибачень за Афганістан

Під час каденції Дональда Трампа 29 лютого 2020 року США підписали в Досі угоду з "Талібаном". Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан.
Колишній президент США Дональд Трампа вважає, що чинний глава Білого дому Джо Байден повинен вибачитися перед американцями через виведення військ з Афганістану, після чого бойовики "Талібану" захопили владу в країні.
Трамп назвав виведення військ з Афганістану "капітуляцією", передає News Thud.
"Ситуація в Афганістані при Байдені не була виведенням військ, це була капітуляція. Чи буде він вибачатися за найбільшу тактичну помилку в історії?", - поцікавився Трамп.
Зазначимо, під час каденції Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з "Талібаном". Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій. З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань. Після цієї угоди таліби активізували наступальні операції в країні.
Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.
Ситуація в Афганістані зараз - про що раніше писав Главред:
15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.
16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.
Тим часом у Талібані пообіцяли, що після захоплення влади помсти не буде. Але в конфіденційному документі ООН, який потрапив у розпорядження британських журналістів, наголошується, що таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО і попереднім урядом. Бойовики ходять по домівках людей, шукають підозрюваних і погрожують членам їхніх сімей. Всім, хто потрапив в чорний список, загрожує смертна кара.
17 серпня з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".
У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.
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Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які вимагають евакуації.
21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.
Талібан
У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.
Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.
15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.
На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.
Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.