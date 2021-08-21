"Найбільша тактична помилка в історії": Трамп вимагає у Байдена вибачень за Афганістан

Дональд Трамп прокоментував виведення американських військових з Афганістану / Фото Reuters

Колишній президент США Дональд Трампа вважає, що чинний глава Білого дому Джо Байден повинен вибачитися перед американцями через виведення військ з Афганістану, після чого бойовики "Талібану" захопили владу в країні.

Трамп назвав виведення військ з Афганістану "капітуляцією", передає News Thud.

"Ситуація в Афганістані при Байдені не була виведенням військ, це була капітуляція. Чи буде він вибачатися за найбільшу тактичну помилку в історії?", - поцікавився Трамп.

Зазначимо, під час каденції Трампа 29 лютого 2020 року в столиці Катару Досі США підписали угоду з "Талібаном". Штати і НАТО зобов'язалися залишити Афганістан до 1 травня 2021 року, а таліби давали у відповідь низку гарантій. З боку талібів йшлося про мирні переговори з афганським урядом, припинення нападів на США та їхні інтереси в країні, відмову від підтримки терористичних угруповань. Після цієї угоди таліби активізували наступальні операції в країні.

Президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

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Ситуація в Афганістані зараз - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.

16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

Тим часом у Талібані пообіцяли, що після захоплення влади помсти не буде. Але в конфіденційному документі ООН, який потрапив у розпорядження британських журналістів, наголошується, що таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з НАТО і попереднім урядом. Бойовики ходять по домівках людей, шукають підозрюваних і погрожують членам їхніх сімей. Всім, хто потрапив в чорний список, загрожує смертна кара.

17 серпня з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.

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Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які вимагають евакуації.

21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.